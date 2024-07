Alertan sobre intentos de fraudes con paquetes vacacionales en SLP

La Policía Cibernética del Ayuntamiento capitalino advirtió de estafadores que atraen usuarios con paquetes vacacionales fraudulentos, por lo que recomendó hacer tratos solamente con agencia de viaje autorizadas y con ubicación física.

Aunque no se citó si se ha conocido aquí de algún intento de fraude a vacacionistas, se pidió que a la hora de buscar paquetes vacacionales también se visiten páginas web oficiales o páginas verificadas en Facebook, y sobre todo desconfiar de ofertas “relámpago” con precios por debajo de lo habitual.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Una de las principales recomendaciones en el tema es no realizar depósitos o transferencias bancarias por adelantado y, si se sospecha de una oferta fraudulenta se debe contactar la Policía Cibernética Municipal; el número telefónico de atención a la ciudadanía es 4443 293 281.

Por otra parte, en sus ciberpatrullajes la corporación continúa detectando casos de “smishing”, intentando envolver a usuarios de telefonía celular con falsos sorteos y/o ofertas atractivas.

Este mes, han circulado en la aplicación de WhatsApp mensajes como “...sorteos Tec te informa que has resultado ganador de un bono de 100 mil pesos…”, y proporcionan un número telefónico al que el “ganador” debe comunicarse.

En ese sentido, se recomendó que si se recibe un mensaje donde notifican que se ha ganado un premio, lo mejor es no responder y bloquear el número, así como no pulsar los enlaces dentro del mensaje; así también, en caso de contacto no proporcionar ningún dato personal o contraseñas.

Asimismo, se recomienda visitar la recién renovada página web: https://policiaciberneticamunicipal.sspcslp.gob.mx/ para estar al tanto de temas sobre seguridad y recomendaciones, así como para reportar cualquier incidencia en la materia.

Se recordó que en la actual administración municipal se mantiene firme el combate contra el cibercrimen, a través de la Policía Cibernética que la forman hombresd y mujeres profesionales altamente capacitados en las últimas tecnologías y técnicas de investigación cibernética.