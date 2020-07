Alertan que en otros países se está dando rebrote de Covid

Hay países que estaban saliendo, que tenían transmisión muy baja, y hoy están teniendo rebrotes, “el virus no se irá, llegó para quedarse, no se trata de seguir comprando ventiladores y ampliando más camas, se trata de que la parte económica y educativa siguen cerradas y que necesitamos normalizar, pero tengamos conciencia y pongamos algo de nuestra parte, nosotros podemos mitigarlo, el virus no se irá solo”, indicó Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud del Gobierno del Estado.

Agregó que toda la próxima semana continuará el Semáforo Rojo de Riesgo por Covid-19, en el que las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, embarazadas y con VIH deben quedarse en casa, y al salir usar cubrebocas, mascarilla, mantener distancia y lavado de manos permanente.

Por jurisdicciones sanitarias, se presentó la tabla de comportamiento acumulado de casos desde la semana 14; en el cual se muestra claramente como la Jurisdicción 5 (en la que Ciudad valles tiene el 90 por ciento de los casos), es la jurisdicción que mayor crecimiento exponencial tiene que lo ha llegado a ubicar como el segundo municipio con más casos por cada 100 mil habitantes, y así lo explicó la SSF en días pasados

Así también hizo extensivo un agradecimiento especial a los benefactores que han brindado algún tipo de apoyo a la institución para combatir la pandemia, y recordó el caso del restaurante El Artista del Taco, que durante varias semanas ofreció servicio a la familia de los trillizos que nacieron con Coronavirus en el Hospital Central de Especialidades “Dr. Ignacio Morones Prieto”.