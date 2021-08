Alertan por asaltos a conductores en la zona metropolitana de San Luis Potosí

¡Señito trae mal la llanta, oríllese! Le informan "amablemente" un par de sujetos en auto o motocicleta para posteriormente asaltarla. ¡Patrón anda mal su carro, le ayudamos! Para después despojarlo de una buena cantidad de dinero por "el favor" recibido.

Es la modalidad de extorsión que está aplicando una banda que opera en la zona metropolitana de San Luis Potosí y en donde la mayoría de las víctimas son personas adultas mayores. Se contabilizan más de 16 casos.

"A mi me pasó, me dijeron que traía mal la llanta, para mi mala suerte me detuve, supuestamente me ayudaron cambiando la llanta y la flecha de mi vehículo para cobrarme nueve mil pesos. Por la buena me llevaron al cajero y hasta me acompañaron a mi casa para completar la suma, para ese entonces yo ya estaba atemorizada", narró la señora Angélica del Rocío Martínez de 72 años de edad quien fue abordada en la avenida Santos Degollado de la capital potosina.

"Iba sola por el mandado y pues caí en la extorsión".

Otra caso fue del señor Fernando Zuñiga a quien detuvieron en la avenida Xilantro en la zona norte de la ciudad.

"A mi me despojaron de 15 mil pesos, argumentaron que traía mal el motor; me bajé a checar, abrí el cofre y por arte de magia aparecieron tres sujetos para ayudarme".

El señor Zúñiga tuvo el descuido de llevar a los extorsionadores a la casa de su hijo que vivía cerca del Walmart de Muñoz para completar el dinero de la gratificación.

"De ser amables, pasaron a amenazarme, me pidieron 15 mil pesos, me acompañaron al cajero y me dijeron que ya tenían datos de mi familia que mejor les pagara por el servicio que me habían dado o me atenía a las consecuencias, les di el dinero", expresó don Fernando de 78 años de edad.

Se reportan más de 16 casos, lo complejo es que la mayoría prefiere no denunciar porque reconocen que no fueron cuidadosos en el manejo de la situación.

¿Qué hacer en caso de verse en una situación similar? Por lo general su vehículo no tendrá ningún problema así que

1.- No se detenga

2.- Vaya a un sitio público y de preferencia donde vea una patrulla o elementos de seguridad

3.- Cuando se detenga no se baje de su vehículo, ni abra las ventanillas

4.- Llame a familiares para ser auxiliado o solicite el apoyo de la autoridad