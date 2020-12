Alertan por alto riesgo de contagio: Salud

Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud, dio a conocer que el estado se mantendrá en Semáforo Naranja para finalizar el año, pero con alto riesgo de contagio; motivó a los potosinos que de mantener medidas sanitarias como el uso de cubre bocas, distanciamiento social y evitar reuniones sociales, se podría pasar al siguiente año con un porcentaje de ocupación hospitalaria por Covid manejable.

“Si nos descuidamos y bajamos la guardia y no entender que el virus se mueve con nosotros, podemos saturar los servicios de salud y poner en riesgo la economía del estado, hasta ahora lo hemos hecho bien. Podemos lograrlo, estamos en una meseta alta de casos, pero esto no se ha acabado aún y las vacunas todavía no llegan, lo que nos queda es hacer cosas que ya sabemos cómo hacer”.

A su consideración el gobierno del Estado ha sido prudente en el embate de ésta pandemia y felicitó a las autoridades y ciudadanía en general que ha sido consciente de la situación que prevalece en materia sanitaria "la epidemia no se ha acabado, estamos en una meseta alta, tenemos que luchar por la vida y conservar la salud porque el Covid-19 mata y debemos estar muy claros, en eso tenemos que ayudar a las personas que viven al día y que tienen establecimientos y requieren de seguir manteniendo los empleos, eso es lo que estamos haciendo, teniendo resultados todos".

A su consideración, el problema seguirá hasta el 2021, aún y cuando existe la vacuna, puesto que aún, el Gobierno Federal todavía debe garantizar las dosis para todo el país.