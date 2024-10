Alertan en SLP por casos de "smishing"; ¿en qué consiste?

La Policía Cibernética del Ayuntamiento capitalino reportó haber detectado un aumento en los intentos de fraude mediante smishing, por lo que alertó a los usuarios no pulsar enlaces sospechosos ni compartir información personal o bancaria.

Se explicó que ese sistema de fraude es un tipo de estafa que utiliza mensajes de texto (SMS) para engañar, ya que los estafadores se hacen pasar por bancos u otras entidades, notificando cargos no autorizados o compras ficticias.

Por ejemplo, llega un mensaje de tal o cual banco, informando de una compra exitosa por determinada cantidad -casi siempre de varios miles de pesos- y agrega un texto en el que se le pide comunicarse a un teléfono o enlace en caso de no reconocer la compra.

Se recomienda no responder el mensaje ni pulsar enlaces sospechosos, no compartir información personal o bancaria, si se recibe una llamada para ayudar a cancelar el cargo es mejor colgar, y comunicarse al número que viene en la parte posterior de la tarjeta bancaria.

Ante mensajes de cargos inesperados, desconfía y verifica siempre con tu banco por medios oficiales; para reportar ese tipo de casos, se debe establecer comunicación con la Policía Cibernética Municipal al 4443 293 281 de atención ciudadana.

Así también, se recordó que continúan los intentos para robar cuentas de WhatsApp a través de códigos de verificación que se envían al teléfono del usuario; ese código no debe compartirse y no responder a la solicitud, además de activar la verificación en dos pasos de la cuenta.

Uno de los mensajes falsos más frecuentes es el siguiente: “El soporte técnico de Whatsapp informa: Su cuenta de Whatsapp fue solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que no fue usted quien realizó la solicitud, diga NO si su respuesta es positiva debe ser SÍ, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de Whatsapp se eliminará por sus seguridad y la de otros usuarios”.

Cabe destacar que el robo de cuentas de la citada aplicación junto con la suplantación de identidad, son los fraudes más comunes en rede sociales.