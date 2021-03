Alertan de incremento en intentos de extorsión

En los últimos 15 días de marzo de 2021, se ha incrementado de manera significativa el delito de extorsión en sus diferentes modalidades, de tal manera que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refuerza el llamado a la población a que no se deje engañar por delincuentes que operan tras equipos tecnológicos como un teléfono o computadora.

Ante el incremento de llamadas a los números de emergencia reportando ese tipo de incidentes, la dependencia de seguridad reitera a la población a que no conteste llamadas de números desconocidos.

De darse el caso, hace el llamado a la gente a colgar de manera inmediata, no entrar en pánico y sobre todo a no proporcionar información sensible de algún miembro de la familia.

Los reportes sobre llamadas de extorsión comienzan a registrarse cada vez más en municipios del interior del estado donde anteriormente difícilmente se hacían, sin embargo en estos sitios los delincuentes han encontrado un importante nicho de mercado.

Uno de estos casos se registró en el municipio de Villa Hidalgo donde la señora Alfonsina M.M. de 76 años de edad recibió una llamada donde se le exigía una cantidad de dinero a cambio de no mandarle a sus mascotas en pedazos a su propia casa.

Al escuchar el pavor de la anciana, uno de sus nietos, Aaron de 12 años de edad acudió a su auxilio, arrebatándole el teléfono y colgando de inmediato, mientas la señora sumamente alterada no comprendía la incongruencia de la amenaza.

De acuerdo con la SSPE, en la lógica, si la señora no pagara la cantidad exigida, los delincuentes primero tendrían que ir a su vivienda por las mascotas para luego mandárselas en pedazos lo que sería incongruente, “los delincuentes no se arriesgarían”.