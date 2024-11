Una “ventanilla simplificada” para facilitar trámites de interés para desarrolladores habitacionales, comerciantes y prestadores de servicios, y que consideraría también pagos diversos como el impuesto predial y otros, contará el Ayuntamiento de Villa de Pozos a la brevedad.

En consulta a varios concejales regidores, se reconoció que hay comerciantes poceños interesados en ponerse al corriente en el refrendo de su licencia de funcionamiento o en pagar por adelantado la correspondiente al 2025; también hay personas que proyectan abrir un nuevo negocio y que han acudido a preguntar sobre los pagos y trámites a seguir.

Igualmente, hay inquietud de desarrolladores habitacionales por gestiones que quedaron inconclusas ante el Ayuntamiento capitalino -cuando Villa de Pozos todavía era delegación-; se les ha dicho que se respetarán los trámites que avanzaron.

Su atención a nuevos trámites y atención a otros contribuyentes se hará a través de la “ventanilla simplificada” que estará ubicada en la sede del Ayuntamiento, explicaron los concejales regidores.

Sin embargo, no puede ponerse en operación sin que se conozca antes el presupuesto de ingresos para 2025, es decir, por ahora todos esos trámites están en “stand by”; se estimó que es posible que esta misma semana el Tesorero les dé a conocer el documento.

Además, todavía no se cuenta todavía con papelería oficial. Sobre ello, se explicó que no se ha ordenado la impresión de papelería oficial debido a que todavía no se cuenta con un distintivo, aunque es posible que en la siguiente sesión de Cabildo se defina.

En el caso del impuesto predial, se dijo que también hay dudas de los usuarios, pero no es posible por el momento realizar su pago ni de multas ni recargos, debido a que Villa de Pozos no cuenta todavía con claves catastrales; para este caso, debe existir un folio que genera el Instituto Nacional de Geografía e Informática que aparentemente todavía no se solicita.

Alertan de falsos inspectores en Villa de Pozos

Debido a la falta de certeza jurídica en materia de comercio y de servicios, el municipio de Villa de Pozos comenzó a recibir quejas sobre la operación de falsos inspectores, que han logrado engatusar a algunas personas y obtener un lucro.

Ante ello, se lanzó la alerta para que usuarios no se dejen sorprender y, en caso de recibir la visita de un “inspector” reportar de inmediato su presencia al número telefónico de emergencias “911”.