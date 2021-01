Alerta Salud por juguetes que puedan causar asfixia e intoxicaciones

Recomienda el sector salud de San Luis Potosí evitar problemas de asfixia con los regalos que se recibieron durante la Navidad, Fin de año y los que llegarán con día de Reyes, pues pueden provocar asfixia en los menores.

Lo anterior lo detalló Irving Josué Ortega López, Responsable Estatal del Programa de Prevención de Accidentes en el Hogar en el Menor de 10 años de los Servicios de Salud en el Estado, indicó además que según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en México, por lo regular el 60 por ciento de las ventas de juguetes se realizan durante el último trimestre del año y primera semana de Enero, favorecidas por la temporada navideña y la llegada de los Reyes Magos.

Los juguetes son una parte importante y divertida del desarrollo de todos los niños y niñas, pero lamentablemente, aclaró que el uso inapropiado para la edad, incrementa el riesgo de sufrir lesiones no intencionales o accidentes.

“Los peligros principales son: asfixia por contener o generar piezas pequeñas; intoxicación por llevar pilas de botón, sustancias tóxicas en su composición (cromo, pintura de plomo) o sustancias infecciosas (muchos botes para hacer burbujas de jabón contienen microorganismos que causan gastroenteritis); y cortes o lesiones diversas por tener bordes afilados, acceso a cables, y/o zonas calientes”.

Jugar, es necesario, adecuar el espacio y proporcionarles juguetes seguros y adaptados a su nivel de desarrollo. Un “Juguete Seguro” podríamos definirlo como aquél que durante su vida útil no entrañará ningún riesgo para la salud o seguridad de las niñas y niños si se utiliza para lo que fue concebido. Por lo que aconsejó que después de comprar juguetes seguros, es importante cerciorarse que las niñas y los niños sepan usarlos. La mejor manera de hacerlo es supervisarlos mientras juegan, enseñándoles a hacerlo de manera segura y al mismo tiempo divertirse.

Y ante esta situación, los Servicios de Salud de San Luis Potosí emiten las siguientes recomendaciones, inspeccione los suelos de su casa, debajo de las alfombras y otros lugares que estén al alcance de su hijo en busca de piezas pequeñas y otros objetos de tamaño reducido asociados a riesgo de asfixia por aspiración, como: globos, juguetes con piezas pequeñas y accesorios para muñecos, monedas, canicas y pelotas pequeñas, gomas de borrar, pilas, y trozos de ceras de colores.

“Cuando compre juguetes, siga siempre todas las instrucciones de los fabricantes sobre la edad recomendada. Algunos juguetes contienen piezas pequeñas que pueden ocasionar asfixia; revise a menudo los juguetes en busca de partes rotas o sueltas, por ejemplo: un ojo suelto en un peluche o una bisagra de plástico rota; deshágase de las pilas usadas de una forma segura, sobre todo de las pilas de botón; enfatice que sus hijas o hijos no se deben meter a la boca lápices, ceras de colores o gomas de borrar mientras dibujan o colorean, enséñeles a guardar correctamente sus juguetes. Los juguetes con relleno no deben tener las costuras rotas ni piezas que se puedan quitar a la vista, desechar los juguetes rotos o repararlos inmediatamente; los juguetes de madera no deben tener astillas; las bicicletas y los juguetes para usar al aire libre no deben tener óxido. Guarde los juguetes para usar al aire libre cuando no estén en uso para que no queden expuestos a la lluvia y se oxiden”.

No compre juguetes explosivos o con sustancias que puedan explotar. Evite comprar juegos y juguetes de química; verifique que los juguetes eléctricos con cables u otros conductores de electricidad cuenten con protección y estén suficientemente aislados para evitar una descarga; compre juguetes que estén pensados y fabricados de tal modo que se satisfagan las condiciones de higiene y limpieza para evitar riesgos de infección al contacto; asegure que los juguetes cuenten con indicaciones legibles y adecuadas que permitan reducir los riesgos por su uso.

“Si compra toboganes, columpios en suspensión, anillos, trapecios, cuerdas y juguetes similares, estos deben ir acompañados de manuales de instrucciones de uso o empleo. Los patines y patinetas de ruedas para niños deben usarse con equipo de protección. Siga correctamente las instrucciones de uso”.

Se sugiere aprender las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich adecuada para cada edad, que en casa se tenga a la mano los números de emergencia y se disponga de un botiquín de primeros auxilios y guarde las instrucciones a seguir en caso una asfixia, intoxicación o lesión. Y ante cualquier lesión grave, acudir de manera inmediata a la Unidad de Salud más cercana.

