Alerta en SLP por falso concurso del Día del Padre

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, alertó ahora sobre un falso concurso de una compañía cervecera, en cuya liga solamente se busca obtener datos personales y bancarios de la persona interesada.

Se explicó que el mensaje circula en algunas redes sociales y de mensajería, como WhatsApp, en el que se invita a participar en un concurso con motivo del Día de Padre, para ganar hieleras y otros artículos de conocida compañía cervecera, lo cual es falso.

Al indagar, personal de la Policía Cibernética Municipal detectó que se trata de un intento por obtener datos personales de la persona que caiga en el engaño; ante ello se solicitó no hacer clic en enlaces, no compartir datos personales ni información bancaria y no compartir el mensaje con los contactos que se tengan.

Sobre este caso, se han recibido varios reportes de personas que han recibido el enlace, a veces de personas que tienen en contacto, a veces de números no registrados; sin embargo, no se aclaró si algún potosino ya ha caído en la estafa.

También se reiteró la recomendación no ser víctima de fraude a través de mensajes falsos con enlaces maliciosos hacen creer a las personas que hay un problema con la entrega de sus artículos, buscando robar sus datos personales y bancarios.

Ante ello, se debe mostrar desconfianza de mensajes de remitentes desconocidos, así como revisar la información en el sitio donde se realizan compras para verificar su autenticidad.

La corporación informó que continúa su patrullaje cibernético para detectar intentos de fraude o extorsión, principalmente de números telefónicos que constantemente se están divulgando para alertar a los usuarios, a lo que se sugirió no contestar y, en caso de hacerlo, no realizar depósito de dinero alguno y mantener contacto con familiares; se solicitó que en caso de ser víctima, la persona se comunique al teléfono 4443 293 281.