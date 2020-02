Fracasa alerta de género, hay más agresiones: De la Garza

Los protocolos de alerta de género establecidos para evitar el delito de feminicidio están fallando, en la práctica no se aplican y esto redunda en el incremento de las agresiones y muertes violentas de mujeres, además de que la autoridad desestima denuncias previas de violencia que terminan en violencia más fuerte e incluso la muerte de la mujer que denuncia.

Así lo destacó el abogado José Mario de la Garza Marroquín quien dijo que hay serias deficiencias en el mecanismo de la alerta de género, “el mecanismo implica o considera la ejecución de muchas acciones enfocadas a la prevención, que no están llevándose a cabo”.

Agrego que en lo que respecta a los protocolos que se establecieron para prevenir la violencia contra las mujeres no se activan, “son mecanismos que están en la ley de la alerta pero en la práctica no son operativos, en síntesis; hay deficiencia en la operación de la alerta de género”.

Otro tema sobre la alerta de género, es que la autoridad desestima las denuncias previas o hay un esquema eficiente de protección, no se protege a la mujer que denuncia, y al denunciar violencia se agrava la situación para la víctima, ésta se vuelve más agresiva en contra de quienes se atreven a denunciar precisamente por haberlo hecho, “el sistema no está funcionando, denunciar no protege, al contrarioexpone, la alerta no esta funcionando, tenemos un mecanismo en las leyes peor en la práctica no funciona correctamente y esto deriva en más muertes de mujeres”.