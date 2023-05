Alejandro Murat: "Quiero ser presidente y hallar la mejor versión de México"

Quiero ser presidente y mi propuesta es lograr la mejor versión de México, una donde se construya, no se destruya; donde se proponga y no se descalifique; y lo más importante: una versión que una, no que divida.

Así lo manifestó aquí el priísta Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien sostuvo una serie de actividades en San Luis Potosí en el marco del primer recorrido que, dijo, realiza por todo el país para platicar con la gente y tomar definiciones, “me siento muy honrado y privilegiado de estar hoy aquí; estoy recorriendo el país porque por supuesto que quiero ser presidente de México”.

El ex gobernador de Oaxaca consideró que lo más importante es estar con la gente “escucharla y poder entender los retos que hay en todo el país sin excepciones, porque problemas de agua y de seguridad, entre otros, los hay en todo México”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Estos temas son parte de la agenda que estamos platicando hoy con la sociedad civil, porque tengo la capacidad y porque estoy convencido de que hay un México mejor que podemos construir todas y todos juntos.

Aclaró que también se reuniría con la gente de su partido, las y los militantes del PRI, para presentar este modelo de gobierno del que está convencido puede ser exitoso “y lo más importante que puede representar la mejor versión de México”.

Con respecto a sus opositores dentro de la alianza PRI-PAN-PRD, Murat Hinojosa celebró que existan muchos perfiles sólidos “respeto a todas y a todos, a la o al mejor lo va a decantar la sociedad, aunque lo más importante que tenemos que decirle hoy a la gente es que no es un tema de partidos, sino de candidatos”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Lo más importante, añadió, es salir a convencer, esa es nuestra tarea, “generar una confianza que se traduzca en un gran movimiento social, que nos permita ganar la presidencia, queremos que la sociedad civil abrace al proyecto, pero lo más importante también a la campeona o al campeón que quieran decantar”.

Negó que el Partido Revolucionario Institucional atraviese por un mal momento, “nombre, aquí tenemos mucho PRI, de entrada el presidente municipal (Enrique Galindo) que es uno de los mejores calificados del país y que sin duda está demostrando que, con trabajo y con honestidad, se pueden dar resultados, me entusiasma ver a un alcalde de la coalición, pero de extracto priista, que tiene la capital en paz y tranquila, y trabajando con el gobernador”.

Concluyó, es que no se trata no de lo que digamos sino de quien tiene la capacidad de acompañar con resultados su gestión, por eso estoy aquí, siempre le digo a la gente que hay que ver a las figuras no por lo que dicen que van a hacer, sino por lo que ya hicieron.