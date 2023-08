Alcohol incrementa hasta seis veces accidentes

En San Luis Potosí, el 80 por ciento de los hombres y el 53.1 por ciento de las mujeres han consumido alcohol alguna vez en la vida, aunque beberlo diario en la población potosina es poco frecuente, la forma de hacerlo es en grandes cantidades por ocasión.

Según el Estudio Básico de Comunidad Objetivo de los Centros de Integración Juvenil, CIJ, a nivel estatal se determina que dentro de los rangos de edad de 12 a 17 años y de 18 a 65 años, nos encontramos arriba de la media nacional con porcentajes de 3.8 por ciento en varones y 7.2 por ciento en mujeres que reportan ser bebedores de consumo diario, cuando la media nacional está entre 2.5 y 5 por ciento.

Es por eso que en esta temporada vacacional, los Servicios Estatales de Salud, SES, aconsejan elegir la moderación como la mejor forma de consumo, y recomiendan que si van a beber alcohol lo hagan en medidas más pequeñas, no consumir alcohol con el estómago vacío, dejar el vaso en la mesa, no sostenerlo todo el tiempo, no consumir más de una bebida por hora, no participar en retos de quién consume más alcohol, organizar con sus grupos de amigos un conductor designado.

El abuso del consumo de alcohol en el país, representa uno de los principales problemas de salud pública, incrementa hasta seis veces el riesgo de verse involucrados en accidentes vehiculares y hasta un 25 por ciento la probabilidad de que las personas ingresen a un servicio de urgencias médicas debido a lesiones por riña.

Cabe mencionar que las causas del abuso en el consumo de alcohol, pueden obedecer a distintos factores, biológicos, psicológicos y sociales asociados a su origen, mantenimiento y evolución; en cuanto a la presencia de situaciones emocionales tampoco son específicas para el origen de una adicción, son diversas, como cada persona, pero se pueden mencionar: baja tolerancia a la frustración, presencia de abuso físico o sexual, rendimiento académico insuficiente, trastornos de ansiedad y depresión, presión del grupo social, crecer en un ambiente en que el consumo de alcohol y drogas es permitido.