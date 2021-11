Alcaldía va por padrón de lámparas real, para ser la ciudad más iluminada

En la visita que hizo el alcalde Enrique Galindo Ceballos al centro de operaciones de Alumbrado Público, el mandatario solicitó la creación de un padrón que especifique el número de luminarias que existen en todo el municipio, incluyendo sus tres delegaciones: La Pila, Bocas y Villa de Pozos.

El propósito es poner en la agenda municipal la adquisición de las lámparas que sean necesarias para que cada rincón del territorio reciba el servicio de iluminación.

Advirtió que, aunque hay un número considerable de colonias que no han sido entregadas al municipio, la gente no puede vivir en penumbras, al acecho de la delincuencia y de otros riesgos que representa no tener luz en la calle: “Al final son parte de la ciudad y no se puede dejar de atenderlas, quiero que la ciudad de San Luis Potosí sea la mejor iluminada y vamos por ello”, acentuó el jefe del gobierno municipal.

En la exposición que se le hizo al alcalde sobre el funcionamiento del centro de comando, que dirige Antonio Alemán Hernández, titular de Alumbrado Público, un amplio número de colaboradores especializados informaron que cada unidad de iluminación cuenta con un número de identificación (ID) que facilita la ubicación de la lámpara desde el sistema de geolocalización.

Esto evita la necesidad de que el ciudadano que reporta proporcione calle y colonia, porque una vez que se ingresa el ID, el sistema arroja -además de la ubicación- las características de la luminaria: potencia, latitud, longitud y fecha de instalación. Por ello se invita a la población en general a que cuando desee reportar un desperfecto localice el número de identificación que se encuentra en el poste o en el brazo de la lámpara.

Alemán Hernández le explicó al presidente Galindo que en el centro de operaciones se instaló un enlace del área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, con el objetivo de procesar los reportes que hace la ciudadanía en el Sistema Integral Municipal (SIM), filtrarlos, y evitar la duplicidad de trabajos que ayuda a ahorrar tiempo, recursos y mano de obra.

El titular de Alumbrado Público informó que el canal principal de recepción de reportes es la llamada telefónica directa a la que le sigue el uso de la aplicación móvil que llega a través del SIM, esto genera estadísticas en tiempo real, sin necesidad de estar alimentando una plataforma; hace que la atención de respuesta sea más eficiente y rápida, de no más de tres días, aunque muchas veces se atiende el mismo día. En promedio se reciben 15 reportes diarios.

Por último, Alemán Hernández le comentó al alcalde Enrique Galindo que la ciudad actualmente tiene aproximadamente 63 mil luminarias, 54 mil son responsabilidad del Ayuntamiento, que son las que están registradas ante la Comisión Federal de Electricidad.

El resto pertenecen a particulares o empresas, como sucede en la Zona Industrial; otras son colocadas por la Junta Estatal de Caminos y otras más por el propio gobierno del estado. Este último fue el caso en el Centro Histórico, todo esto hace complicado tener un número puntual de luminarias en la ciudad.

