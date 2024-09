Alcaldesa y regidora del PANAL renunciaron por presiones y temas personales: dirigente

La renuncia a su militancia en el Partido Nueva Alianza (PNA) de la regidora de la capital Ángeles Hermosillo y de la alcaldesa electa de Ciudad del Maíz Rosa Angélica Martínez Linares, corresponde a motivos personales, de intereses propios y no por falta de apoyo o abandono del partido que las cobijó, dijo su dirigente estatal Crisógono Pérez López.

Reconoció que en las campañas no hubo dinero suficiente para apoyar a sus candidatos y candidatas a diversos cargos de elección popular; sin embargo, aun así, la campaña de Ángeles Hermosillo –por la presidencia municipal de la capital- fue la que más recursos recibió, de tal manera que no puede asegurar que se le dejó sola.

“Ella tuvo diferencias con el grupo que estaba trabajando pero fue una situación ya de carácter personal, del trato que se dieron entre ellos y nosotros no podíamos hacer otra cosa más que seguirles invitando a que participaran en el trabajo, nunca hubo una situación intencional de no brindarle apoyo”, expuso.

El dirigente de Nueva Alianza manifestó que “al contrario. Nosotros lo que queríamos es que hubiera más y más votos, no era posible que nosotros estuviéramos haciendo algo que nos lesionara como partido. También se fue la presidenta de Ciudad del Maíz, porque como a muchos presidentes municipales, los presionan de alguna manera a que se cambien para tener supuestamente posibilidades de más obras, es lo que nos comentaron”.

El profesor Pérez López dijo que “eso significa que no hay lealtad, pero no esperamos que se den otro tipo de situaciones. Tuvimos la entrega de constancias a los nuevos regidores que tuvimos, son 21, y no hubo ninguna manifestación de ellos de desagrado o algo. Estuvieron con nosotros y lo seguirán estando”.

Destacó que Nueva Alianza sigue siendo un partido fuerte en SLP, “nos sentimos bien porque a pesar de todos los augurios de todas las fuerzas externas que decían que era un partido destinado a desaparecer, tuvimos mayor votación que la vez pasada; nos fortalecimos un poco. Yo siento que estamos bien, que estamos fuertes”.