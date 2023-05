Alcaldesa de Cerro de San Pedro estalla contra Minera San Xavier

Alcaldesa de Cerro de San Pedro, Alejandra Loredo Díaz, negó que Minera San Xavier haya dejado una inversión que de 107 millones de pesos para equipamiento e infraestructura municipal.

Luego de que esta empresa canadiense informara que destino está cantidad de dinero en acciones tendientes al desarrollo municipal, en contribuciones realizadas al Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, con pagos por concepto de apoyo a la infraestructura, donativos, pago de impuestos (predial), derechos, licencias (construcción, funcionamiento y uso de suelo), y arrendamientos diversos.

"Yo me pregunto a dónde llegaron, dónde están esos 107 millones de pesos porque yo creo que con esos 107 millones de pesos Cerro San Pedro se pudo haber transformado de otra manera en temas urbanos , en temas de infraestructura y pues también recalcar que a nosotros no nos han pagado ni un solo peso", dijo.

Loredo Díaz también señaló que desconoce los motivos las causas de porque está empresa minera a difundido este tipo de información que es falsa, ya que además señan que la ayuda que destinaron comenzó desde diciembre del año 2021, cuando comenzó su administración.

En el desplegado de información se señala que la minera habría destinado a la administración de Cerro de San Pedro hasta diciembre de 2021, más de 400 millones de pesos en acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura y equipamiento municipal, pagos por concepto de ocupación de tierras a núcleos Ejidales y pagos de impuestos y derechos, así como aportaciones económicas en favor del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, todo lo cual en estricto apego a la ley y debidamente sustentado mediante contratos y convenios. Esto, además de más de 81 millones de pesos aportados al Fondo Minero en los últimos años.

"No sé por qué presume que ha hecho tanto, indican que ingresó ese dinero desde que llegan hasta 2022, hay que recalcar que en esta administración ni siquiera han querido pagar, cuando nosotros llegamos en octubre de 2021y en 2022 que se tienen que cobrar los refrendos para las licencias de funcionamiento, no lo hicieron y siguen trabajando, ellos dicen que ya no están trabajando, que están en su etapa de remediación algo que ni siquiera conocemos ,su información es muy baja y pues yo creo que a nosotros como municipio nos preocupa el cómo van a dejar el Cerro de San Pedro", señaló.

En este sentido la edil remarcó que la Minera San Xavier si hizo mucho, pero mucho daño al territorio del Cerro de San Pedro.

"Hicieron mucho y lo que hicieron mucho fue mucho daño, nos toca hacer a nosotros pues transformarlo, por eso vamos a olvidar lo que nos hicieron sabemos también que hay una fianza de muchos millones de dólares, así que lo que tienen es una deuda con este municipio una muy grande , eso es lo que han dejado aquí".