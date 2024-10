Alcaldesa de Axtla de Terrazas deja el PRI para irse al PVEM

La presidenta municipal de Axtla de Terrazas, Clara Castro, dejó las filas del PRI para sumarse al Partido Verde Ecologista de México.

Así lo informó ese instituto político a través de un comunicado de prensa donde presumió que, con Castro, son ya 35 alcaldes los “que se comprometen a trabajar en favor del proyecto que encabeza Ricardo Gallardo Cardona”.

La alcaldesa, quien enfrentó diversas impugnaciones a su triunfo, afirmó que “se vienen los mejores tres años para Axtla de Terrazas y para todos los municipios huastecos”.

“Con la incorporación de nuevos alcaldes y alcaldesas entre ellas nuestra querida alcaldesa de Axtla, Clara María Castro, estamos dando un paso decisivo hacia la construcción de un estado más unido y solidario”, expresó la senadora de la República Ruth González al tiempo de colocarle el chaleco con el que simboliza su integración al Verde.

Cortesía / PVEM

A su vez, el Secretario General Ignacio Segura Morquecho, destacó que aunque el Partido Verde gobierna en 35 municipios, tiene presencia en los 59 ayuntamientos.

Cabe recordar que Clara Castro sucede en el cargo a Gregorio Cruz, quien buscó y perdió la reelección por la coalición Juntos Seguiremos Haremos Historia, conformada por el PVEM, el PT y Morena.

La diferencia entre Cruz y Castro fue solo de un voto, por lo que el ex alcalde hizo uso de diversos medios de impugnación con los que que, no obstante, no logró tener éxito.

