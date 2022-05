Alcaldes obligados a redoblar inversión y esfuerzos en seguridad

Al dar a conocer que el 50 por ciento de las y los presidentes municipales de San Luis Potosí, no acuden a las mesas regionales para el fortalecimiento de la seguridad pública, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un contundente llamado para que además de tiempo, inviertan recursos, esfuerzo y capacidad y atiendan esa demanda a la que están obligados desde el momento en que toman protesta a su cargo.

El jefe del nuevo Gobierno estatal asentó que la seguridad es una de las necesidades más apremiantes de la ciudadanía de todo el Estado, por eso es que se impulsó la transformación de este sistema con la creación de la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una reforma constitucional que inmiscuye a los 58 ayuntamientos para que tomen acciones de inmediato frente a la delincuencia.

Cortesía | @RGC_Mx

Agregó que la inasistencia de las y los ediles a los llamados a asuntos de seguridad no sólo evidencia su poco interés en brindar un buen vivir a su población, sino también el poco trabajo que realizan en la materia, información de la cual tiene conocimiento la Federación. “La información la tiene México respecto a quiénes asistimos, quiénes no asistimos, quiénes a veces si van; cada presidente municipal lleva un récord de asistencias e inasistencias, y eso muestra quién si o quién no está preocupado por mejorar la seguridad en su región”, dijo.

Reprochó que a pesar de la falta de policías, armamento y patrullas en algunos municipios, sí se destinen recursos para pagar sueldos a servidores públicos, regidores y personal que en realidad son innecesarios, mientras la seguridad se va vulnerando y deteriorando ante la omisión de las y los alcaldes: “así no le vamos a ganar a la delincuencia, si no hacemos algo desde los municipios”.

Ante esta situación, Gallardo Cardona reiteró que tanto el Gobierno de México, a través de sus instancias correspondientes, como el Gobierno del Estado brindarán todo el respaldo a su labor en la prevención del delito, pues subrayó que tener policías en las calles vigilando y protegiendo a las y los potosinos es la encomienda fundamental de las autoridades municipales.

Así mismo, pidió a las y los alcaldes ser responsables en la contratación de personal para atender la seguridad pública por parte de cada director de corporación, y no uniformar ni dar armas al compadre o al amigo, pues es un asunto grave.