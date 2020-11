Alcaldes no deben aumentar impuestos en 2021: diputada

Debido a las condiciones económicas que prevalecen y que seguirán el próximo año, los presidentes municipales no deben proponer incrementos en sus Leyes de Ingresos 2021 que presentarán este mes ante el Congreso del Estado para su revisión y aprobación, consideró la diputada Patricia Silva Celis.

La presidenta de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal señaló que si bien es cierto que cada hacienda municipal tiene su particularidad, de manera general no es el momento para incrementar impuestos para el próximo ejercicio fiscal 2021, luego de las difíciles condiciones económicas en que se encuentran las familias potosinas.

“Es cierto que los ayuntamientos cada uno tiene una hacienda particular y una problemática, pero creo que el problema general que vive San Luis Potosí, sí es un tema que tiene que cuidar los ayuntamientos para no incrementar impuestos o para no estar considerando impuestos nuevos que puedan afectar a los ciudadanos, porque estamos ante un problema de pandemia y una crisis económica muy fuerte”.

Señaló que los ayuntamientos deberán realizar los ajustes para continuar brindando los servicios a la población, siendo eficientes en su administración, y sin incrementar los impuestos ya existentes.

En este momento, indicó, la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal estará realizando la valoración de las propuestas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, a fin de presentarlos al pleno para su votación próximamente.

“Ante esta crisis económica, vamos a hacer los análisis a las leyes de ingresos de los 58 municipios, así como a sus propuestas de valores de uso de suelo y construcción, vamos a hacer un estudio muy cuidadoso para valorar su viabilidad o no viabilidad de las propuestas de cada ayuntamiento”.

Precisó que los trabajos para la revisión de las propuestas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, continuarán la próxima semana con la participación del Instituto Registral y Catastral; además de la espera de la entrega de las iniciativas de leyes de ingresos de los 58 municipios para el ejercicio fiscal 2021, cuyo plazo concluye el 25 de noviembre.

