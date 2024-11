Alcaldes electos deben denunciar irregularidades o serán cómplices, alerta diputado

Los presidentes municipales entrantes tienen la obligación legal de hacer las denuncias sobre cualquier irregularidad detectada, porque de no hacerlo, se vuelven cómplices de cualquier anomalía que haya cometido sus antecesores, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez Macías.

Hizo un llamado a los presidentes municipales que acaban de entrar en funciones, para que denuncien ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) cualquier irregularidad que hayan encontrado.

“Hay que estar apegados a derecho y si el IFSE ha detectado irregularidades en el proceso de entrega-recepción, que proceda en consecuencia de los ex alcaldes que hayan violentado la ley, y que sobre todo han lesionado el patrimonio público, porque no se pueden quedar las cosas como si no hubiera pasado nada”.

Apuntó que “siempre es oportuno denunciarlo a tiempo, si en este momento hay irregularidades que encuentran los alcaldes, lo correcto es denunciarlo ante el IFSE y, que la autoridad competente actúe en consecuencia porque tiene todos los procedimientos jurídicos al alcance para hacer valer sus facultades”.

Puntualizó que “en este nuevo San Luis Potosí no hay cabida para la impunidad y caiga quien caiga, habrá que proceder, porque lo primero es que las autoridades denuncien, se investigue y se sancione, no se puede permitir que alguien haya hecho mal uso de los recursos públicos y siga como si nada hubiera pasado”.