Albergues del Voluntariado del IMSS en SLP; ¿dónde están y cuánto cuesta usarlos?

Con el propósito de ayudar a las y los familiares de pacientes hospitalizados, el Voluntariado IMSS en San Luis Potosí ofrece un servicio de albergue donde las personas pueden pernoctar de manera segura y cómoda, preparar y consumir sus alimentos de manera higiénica, así como realizar actividades de higiene personal, entre otras.

La directora ejecutiva del Voluntariado IMSS, Verónica Moreno Arredondo, puntualizó que la asociación civil pone a disposición de las personas que lo necesitan, dos albergues ubicados en la capital potosina, cuya cuota es simbólica por la cantidad de 50 pesos.

El albergue Santa María se ubica a un costado del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, en Avenida Tangamanga No. 205, colonia Prados de San Vicente. En tanto que, el Albergue San Luis Rey, tiene domicilio en Melchor Ocampo No. 475, colonia Alamitos.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Moreno Arredondo subrayó que la asociación civil se constituye sin fines de lucro y su misión es apoyar mediante actividades asistenciales a la población derechohabiente, principalmente de escasos recursos, en situación de discapacidad, entre otras condiciones de vulnerabilidad.

Cortesía / Voluntariado del IMSS

Sus principios son la actuación con un sentido de corresponsabilidad, transparencia, solidaridad y filantropía.

Destacó que, en cada uno de los hospitales del IMSS, las voluntarias y voluntarios encabezan diversos programas ya consolidados a lo largo de más de 40 años, como son el Cafecito y Desayuno con el Voluntariado; realizar visitas hospitalarias y refrendar su compromiso y solidaridad con las mujeres que requieren prótesis artesanales de mama.

A través de los talleres de prótesis artesanales de mama, ubicados en la sede delegacional y el HGZ No. 50, elaboran estas piezas, las cuales entregan de forma gratuita a las derechohabientes que lo necesitan, entre muchas otras atenciones que brindan a la población derechohabiente diariamente con el espíritu de servicio que las caracteriza.