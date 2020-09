Albergue San Luis Rey, 35 años hospedando a familiares de derechohabientes hospitalizados

San Luis Potosí- A lo largo de 35 años, el albergue San Luis Rey, ha apoyado a cientos de familiares de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con servicio de pernocta, regaderas, sanitarios, comedor y guardarropa.

Ubicado sobre la calle Melchor Ocampo y Reforma, ahí pueden dormir mientras sus parientes son atendidos, a veces por días, semanas o el tiempo que sea necesario por una cuota simbólica de 50 pesos para el mantenimiento de este albergue.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Cuenta con dormitorios, uno para mujeres y otro para hombres, con capacidad para 20 personas en general, siendo un espacio digno y acondicionado donde poder descansar, tomar un baño, dormir, tomar sus alimentos, lavar su ropa, entre otros.

La directora del Voluntariado del IMSS a nivel estatal, Antonia Silva Zavala, informó que el voluntariado que realiza esta labor es autónomo, y la forma de mantener en operación el albergue es a través de las cuotas de recuperación por el uso de los servicios arriba mencionados.

Directora del Voluntariado del IMSS, Antonia Silva Zavala / Paula Montero

Queremos compartir con ustedes y la sociedad potosina, el servicio que damos, el voluntariado, aquí los recibimos con mucho amor y cariño a todos aquellos que tengan hospitalizados a un familiar.

Añadió que quienes llegan al espacio, son principalmente personas de escasos recursos, de comunidades o municipios de la entidad y que en sus lugares de origen no cuentan con un hospital IMSS o bien, requieren de cirugías especializadas, “actualmente hay cuatro personas aquí”, dijo.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Por su parte la coordinadora del albergue San Luis Rey, Eva María Rodriguez Arredondo, destacó que son 43 años de voluntariado apoyando a las derechohabientes del IMSS, siendo este albergue muy poco conocido, pero a que tiene más años de antigüedad que, el que se ubica en las inmediaciones de la clínica 50, también del IMSS.

Sobre el origen de este albergue, Antonia y Eva María, explicaron que nació de la necesidad de que las personas se quedaban a la intemperie, mientras sus familiares estaban hospitalizados.

“Una voluntaria inspirada por Dios, tenía un familiar que era torero y le pidió una corrida de toros y de esa forma, se recaudaron fondos y se compró este espacio y desde entonces, hace 35 años, aquí está el albergue...de repente tenemos donativos de alguna despensa y la compartimos con ellos”.

Consuelo Luna

Una de las personas hospedadas en este albergue desde hace 15 días es Consuelo Luna, quien llegó desde el municipio de Cedral, porque su esposo enfermó de pulmonía y fue necesario su trasladado al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, mejor conocido como ‘el de Cuauhtémoc’.

Paula Montero | El Sol de San Luis

“Primero estábamos en el hospital de Matehuala, pero luego decidieron que era necesario recibir atención aquí...ya está estable, lo estabilizaron, ya pasó lo peor”, indicó, al mencionar que llegó al albergue por orientación del área de Trabajo Social del mismo hospital.

Y es que, este albergue está a cuatro cuadras de este nosocomio, por lo que además la ventaja es la cercanía con éste, y con el Hospital General de Zona número 1, ubicado en la avenida Nicolas Zapata.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Yo necesitaba dónde bañarme y una trabajadora social me recomendó que me viniera aquí, y la atención ha sido buena, me han tratado muy bien, y espero en estos días ya regresarnos.

Diego

Proveniente de Ciudad Valles, Diego, hospedado en el área para varones, y se ofreció a dar su testimonio a El Sol de San Luis sobre su estancia en el albergue; desde hace 10 días llegó a la ciudad capital porque a su esposa le detectaron cáncer en la matriz.

Su esposa ya fue intervenida quirúrgicamente para extirpar el tumor, “no sé en qué etapa está, pero sí está avanzado...no tiene mucho que se le detectó el cáncer, ya casi dos meses...en Valles no había especialista y la trasladaron aquí...nuestros hijos se quedaron en casa y voy a estar aquí el tiempo que sea necesario, hasta que le den de alta, seguro Dios que sí”, expresó.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Como estas historias, son cientos y cientos de testimonios los que se han tejido a lo largo de los años, “ha habido muchas madres de niños prematuros que han tenido estancias prolongadas, y se han quedado aquí en el albergue”, ejemplifica Eva María, al indicar que que los servicios son ofertados para hombres y mujeres de cualquier servicio del IMSS.

Las instalaciones

El voluntariado del IMSS hace un llamado a la población en general, para que donen en especie material diversos, y es que, las instalaciones ya son antiguas y es necesario darle mantenimiento, requiriendo en este momento desde pintura para las paredes, colchones nuevos, bases, hasta ropa de cama y despensa.

Paula Montero | El Sol de San Luis

La oficina del voluntariado está ubicada al interior del Centro de Seguridad Social, ubicada en la calle Cuauhtémoc número 255, en donde se reciben las donaciones, únicamente.

