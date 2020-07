Alargar pandemia afectará economía de sector inmobiliario: AMPI

Preocupa al sector inmobiliario que, si la pandemia del Covid-19 se sigue alargando por más tiempo, ésta pueda traer afectaciones económicas a las personas que se dedican a las bienes raíces, pues la gente que no tiene un ingreso fijo mensual llegará a un punto que no podrá pagar sus rentas y los propietarios de los inmuebles ya no podrán seguir ofreciendo descuentos, pues ellos viven de éstas.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gustavo Rivera Cerda, quien señaló que si bien la gran mayoría de los arrendadores accedieron a disminuir las mensualidades, en solidaridad con la sociedad por la crisis económica que atravesamos, sin embargo llegará un punto en el que éstas ya no podrán condonarse, pues hay mucha gente que sólo vive de sus rentas.

“A mí lo que me preocupa es, si esto se sigue prolongando, la gente que no tiene un ingreso fijo ¿cuánto tiempo va a poder pagar la renta?, va a llegar un momento en que el dueño de la casa, por más que quiera ya no le va a poder hacer un descuento, ya no le va a poder condonar porque él de eso vive. Hay mucha gente que a eso le ha apostado, a comprar vivienda para rentar y de eso vivir”, expresó.

Ante ello, reiteró el llamado que todos los organismos empresariales han venido haciendo a los potosinos, de respetar las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud de quedarse en casa y sólo salir a actividades realmente esenciales, usar cubrebocas al salir a la calle, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia , entre otras.

“A medida que nos cuidemos todos, vamos a poder generar un cambio, y ese cambio nos puede beneficiar a todos en que se levante esta emergencia sanitaria”, añadió.