Al presupuesto 2023 "se lo llevó el tren": Mario Dicostanzo

“A estas alturas podemos decir que al presupuesto de San Luis Potosí y al del país se lo llevó el tren, la inversión en los estados se ha centrado solo en los caprichos presidenciales”.

La inflación en México ha afectado principalmente a los alimentos, el dato más reciente es que: mientras la inflación general ha sido de 8.7 por ciento, en los alimentos es de 14.7, mientras que el Presupuesto 2023 no tiene un programa que defienda la economía familiar o que reactive la producción en el campo.

Así lo afirmo aquí el político y economista, Mario Alberto di Costanzo Armenta, previo al evento “Asamblea Informativa del Grupo Parlamentario del PRI, Paquete Presupuesto Egresos Federal”.

Político y economista, Mario Alberto di Costanzo Armenta / Foto: Daniel Esquivel

El ponente principal de esta reunión en San Luis Potosí advirtió que con respecto a los presupuestos estatales, “la mayoría de los gobernadores en todo el país creen que les van a llegar más recursos, están felices por las participaciones del Ramo 33”. Para el caso de San Luis Potosí, esta suma de participaciones y Ramo 33 será de 59 mil millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado de seis mil millones con respecto al presente año, “eso es lo que les han dicho”.

El problema es que, desafortunadamente, la economía mexicana no va a crecer, en el mejor de los casos va a crecer uno por ciento, y por cada décima de punto que la economía mexicana no crezca se pierden 18 mil millones de pesos de recaudación federal participable.

Esto quiere decir esto que las participaciones para San Luis Potosí van a caer, porque no se va a alcanzar el crecimiento, entonces no va a haber ese gasto federalizado que hoy se promete.

El también ex diputado recordó que en los estados hay una inversión federal dedicada a infraestructura, “si comparamos esta inversión y estas transferencias que recibió San Luis Potosí en 2018, con las que va a recibir ahora, se han perdido tres mil 200 millones de pesos, no solamente no han ganado, sino que han perdido sobre todo en programas como concurrencia al campo, a mitigar el hambre en zonas áridas, programas como el de mejor aprovechamiento de la infraestructura hidráulica y medio ambiente, que se han desplomado”.

“La inversión en los estados, que además es muy importante para detonar el empleo, se ha centrado en muy pocos proyectos, por llamarlos así, pues otros los llaman caprichos presidenciales”.

Todo lo anterior, mientras que Tabasco concentra 20 por ciento de la inversión total del gobierno para el próximo año en dos proyectos: una refinería y un tren, “por eso podemos decir que al presupuesto de San Luis Potosí y al del país se lo llevó el tren”.

