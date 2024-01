Al menos 8 municipios en SLP, sin armas ni policías: SSPC

En San Luis Potosí, alrededor de ocho municipios no tienen ni armamento ni policías, otros si cuentan con las armas de uso oficial pero no tienen policías certificados ni avalados para el uso de las mismas, en esas localidades el estado a petición de la autoridad municipal, coadyuva con la seguridad para sus ciudadanos de manera adicional a los recorridos y operativos ya establecidos.

Así o comentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, general Guzmar Ángel González Castillo, quien dijo que ante esa situación corresponde a la autoridad verificar que personas no certificadas porten o hagan uso de armas, o bien que los alcaldes no estén empleando policías que hagan actividades que no les corresponden.

“Es importante que los 58 municipios estén sujetos al nuevo modelo policial y que cumplan con los lineamientos legales, de manera que todos sus elementos estén certificados y realicen sus tareas de acuerdo con el modelo de profesionalización que impulsa el actual gobierno desde sus inicios”.

El general aseguró a fin de recomendar a las autoridades municipales y mandos policiales que operen dentro de los lineamientos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se dará continuidad a las revisiones y pases de revista en las 58 comandancias municipales.

Adicional, hizo un llamado a los alcaldes a priorizar el tema de la seguridad pública en sus municipios, a que inviertan en armamento con la certeza de que la Secretaría les dará todo el apoyo en ese proceso así como en la obtención de la licencia oficial colectiva para el uso de armas de fuego.

“En la medida que se promueva la selección de perfiles idóneos, tendremos policías municipales mejor preparados y con un desempeño más profesional”.