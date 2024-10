Al menos 3 alcaldes obstaculizaron entrega-recepción en SLP: IFSE

Auditores del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, participaron este 1 de octubre en la instalación de los 59 ayuntamientos, que tienen a partir de la fecha, un plazo de 30 días para hacer las observaciones pertinentes sobre irregularidades que encuentren o falta de información, dijo el auditor superior Rodrigo Lecourtois López.

Hasta el momento solamente se han detectado dos o tres casos de alcaldes salientes que se han negado a proporcionar información a los entrantes, como parte del proceso de entrega-recepción que inició hace algunos días, “pero lo único que están haciendo es darse ‘un balazo en el pie’ ya que ellos son los principales interesados.

“Hasta que llegaron mis auditores es que ya entregaron los formatos de entrega-recepción que debieron de haberles dado a conocer con anterioridad. Estuvimos acompañando sobre todo a los entrantes para que obtuvieran toda esta información y era conveniente para ambas partes atender todo este tema”.

Lecourtois López señaló que “en algunos temas -la entrega de- los inmuebles no están claros, todavía hay mucho descontrol, pero ya será un tema de las autoridades entrantes hacerlo dentro de estos 30 días en sus contralorías internas y también sus contralores, que hayan nombrado gente preparada para que pudiera hacer frente a todas estas observaciones”.

La situación de negar información del alcalde saliente al entrante cuando son de diferente partido, “cada vez ha sido menos, pero aún así todavía hubo, quejas de: oye, es que ya me acerqué y no nos atienden”. Esto puede generar sanciones dentro de los 30 días por parte de las contralorías internas, por no haber entregado a tiempo estos formatos.

Puntualizó el titular del IFSE que “era más importante para los salientes entregar esa información porque el entrante no la va a entregar por ellos. Es decir, no sé si por desconocimiento o por enojo de que no ganaron, pero creo que es darse un balazo en el pie”.