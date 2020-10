Ajustarán protocolos para supervisar establecimientos

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Gabriel Andrade Córdova, reconoció que frente al cambio del semáforo epidemiológico de naranja a amarillo será necesario realizar ajustes a los protocolos sanitarios, pero continuará la supervisión en establecimientos comerciales de todo tipo, para su cumplimiento.

Hasta el momento, señaló que la mayoría de las clausuras se han aplicado a centros nocturnos y negocios de venta de bebidas alcohólicas, pero también a otro tipo de rubros.

Señaló que desde el inicio de la pandemia y al último fin de semana ya suman 147 clausuras de establecimientos comerciales y 263 infracciones por la omisión en los protocolos sanitarios derivados de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, resaltó que multas e infracciones también se han aplicado por violación de horarios permitidos, no contar con las licencias de funcionamiento, no refrendarlas o no tener actualizados sus pagos.

En lo que se refiere a los protocolos sanitarios, reconoció que se harán ajustes ahora que se pasó del semáforo naranja al amarillo, y se seguirá trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales en materia de salud en los operativos de supervisión.

En otro tema, señaló que en colaboración con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos se llevó a cabo la planeación y ejecución de cursos en esta materia para inspectores, y dotarlos de herramientas para que su labor de supervisión sea responsable, de calidad, bajo protocolos de legalidad.

“El propósito es que adquieran conocimientos que les permiten identificar, respetar y garantizar, desde el ejercicio de sus funciones, los derechos humanos de los comerciantes”, indicó Andrade Córdova.