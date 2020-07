Airbnb, un aliado para impulsar al sector inmobiliario: Ampi

La plataforma de Airbnb podría ser un gran aliado para el sector inmobiliario en estos momentos de crisis, para promover la renta de viviendas al menos de manera temporal, pues con la pandemia hubo algunos inmuebles que se desocuparon porque quienes los rentaban ya no podían cubrir los gastos.

Así lo consideró el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gustavo Rivera Cerda, quien señaló que aunque en su momento les preocupaba que Airbnb entrara en una etapa de rentas a largo plazo, la cual posteriormente se desplazó, ahora ven a esta plataforma de servicio como un aliado para impulsar al sector.

“A lo mejor está más afectado el sector hotelero por esta plataforma, incluso hay propuestas por parte de senadores y diputados de Morena que quieren prohibirla, dándole un criterio de que no se puede rentar si el uso de suelo del inmueble no es para hotelería. Yo en SLP no veo a Airbnb como una competencia, sino que al contrario, podría ser un aliado que nos puede ayudar en estos momentos de crisis económica, debido a la pandemia”, expresó.

No obstante reconoció que aun así sigue siendo una competencia desleal, a lo que aclaró que desde el organismo empresarial y de manera conjunta con las autoridades estatales, siguen trabajando para disminuir la informalidad, principalmente en el ramo inmobiliario.

En ese sentido, recordó que por ello ahora la entidad potosina cuenta con el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, el cual es presidido por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, donde se encargan de llevar el control y el proceso de que toda persona que su trabajo preponderantemente sea inmobiliario tenga un registro estatal, que cuente con un domicilio fiscal, realice el pago de sus contribuciones y esté capacitado.