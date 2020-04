Agreden a enfermera por portar uniforme

A pesar de que son quienes están haciéndole frente al Coronavirus y que son la población más expuesta durante esta contingencia sanitaria por el Coronavirus, exponen su salud a cambio de la de cualquiera, la enfermera Mary Lechuga, adscrita al Hospital General del ISSSTE de esta capital potosina, Carlos Díez Gutiérrez, fue víctima de agresiones por parte de la población; el motivo, portar dignamente su uniforme de trabajo.

El viernes pasado, salió de su domicilio para laborar en el nosocomio en mención, lo hizo bajo los protocolos más estrictos de seguridad, como se los han enseñado en su instrucción educativa y experiencia laboral, pero se topó con una mujer de unos 62 años de edad que la maltrató verbalmente por subirse al camión y presuntamente exponer a todos a la pandemia que estamos atravesando.

El viernes pasado abordó el camión de la ruta 27, se dirigía hacia su espacio de trabajo, pero lo que encontró fue malos tratos, “una señora me gritó porque me subí al camión, me pidió que no me le acercara a ella, incluso me dijo que era doctora, pero yo le contesté que si era doctora, debía saber que tenemos protocolos de salubridad, además de que sólo estoy haciendo mi trabajo”.

A raíz de esta penosa situación, ahora modificó sus hábitos, se pone el uniforme hasta que llega al nosocomio, al salir también se desprende de sus prendas, ya que no quiere que se vuelva a repetir un hecho de este tipo “me sentí muy mal, porque dentro de esta contingencia todos tenemos que salir adelante, la gente está mal informada, ahora estoy de civil para no pasar por esta condición otra vez".

Mary Lechuga se encuentra en el área de urgencias de este nosocomio, donde actualmente hay un estricto control de seguridad, el acceso incluso es restringido a personal de la institución, precisamente para cuidar a sus pacientes, por lo que lamentó que se piense mal del personal de bata blanca, así como ella, otras tres compañeras han padecido este mismo viacrucis.

Adicionalmente, dijo tener conocimiento de que algunos de los que actualmente dan su vida por proteger la salud de los potosinos, están siendo víctimas de actos discriminatorios, pues tanto a médicos como a enfermeros, no los quieren recibir ni en camiones ni en el servicio de taxis.

Éste, es uno de los casos que actualmente tenemos en San Luis Potosí, aunque cabe destacar que oficialmente desde la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, señalaron que no han recibido quejas de este tipo, por parte de sus trabajadores. El mismo caso lo señalaron desde la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde sus médicos o personal de enfermería no han reportado hechos de este tipo.