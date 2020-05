Agradece gobernador a maestros por su esfuerzo durante la pandemia

No ha habido desafíos en la vida que no se hayan superado a través de la educación, así se expresó el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, quien agradeció que en tiempos de Coronavirus, los maestros estén atendiendo a más de 900 mil alumnos potosinos desde sus casas.

Lo anterior lo destacó en el homenaje que se realizó al Magisterio Potosino 2020, la Entrega Simbólica de Reconocimientos por años de Servicio, el Premio Estatal de Educación desde la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

El mandatario estatal, sostuvo que el corazón solidario de los docentes, durante estos días está presente porque no solamente el personal médico de todos los hospitales está laborando en esta epidemia, sino también los profesores quienes hacen de la sociedad hombres y mujeres de bien.

“No hay mayor confianza para nuestros hijos que el magisterio, porque no hay mayor anhelo de los padres de familia que ver a sus hijos en la escuela, aprendiendo de sus maestros, tomando valores para realizarse en lo personal y social, no ha habido desafíos en la vida que no se hayan superado a través de la educación, por ello les pido a todos ustedes, su más ferviente compromiso para seguir insistiendo en la calidad educativa y más en estos días inéditos para promover la prevención de la salud ante la contingencia sanitaria que nos ha cambiado la convivencia familiar y comunitaria".

El secretario general de la sección 26 del SNTE, Alejo Rivera Ávila, indicó que la amenaza mundial del Coronavirus ha dejado como consecuencia la crisis económica que afecta las condiciones de vida, sobre todo de los sectores más desprotegidos, y la educación ha sido uno de los procesos que más ha resentido este fenómeno, pues en el mundo 188 países habían decretado el cierre de sus escuelas y en México son más de 275 mil escuelas en estas condiciones.

"En estos tiempos se hizo presente el papel insustituible de los maestros, dentro de la crisis se ha reiterado que educar es mucho más que proporcionar información, es un proceso de amor y de Educación Pedagógica, por eso en México y en San Luis Potosí se espera con el mayor de los deseos la reapertura de las escuelas y el reencuentro de maestros y alumnos, hemos salvaguardado su salario, sus prestaciones y la respuesta del pliego Nacional de demandas 2020, por ello sabemos que México y San Luis Potosí saldrán adelante con sus demandas".

Al evento acudieron José de Jesús Serrano enviado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, y la primera dama de San Luis Potosí, Lorena Valle Rodríguez.