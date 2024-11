Afiliarse al IMSS es gratuito para todas las personas en SLP: Acosta Díaz de León

La afiliación al programa IMSS Bienestar en todo el país incluido San Luis Potosí es gratuita. En ninguna de sus etapas se puede cobrar por este trámite que realiza el Gobierno de la República Mexicana para otorgar servicios de salud. El delegado estatal, Daniel Acosta Díaz de León, señaló que actualmente hay 61 mil personas que están afiliadas en la entidad potosina y recientemente se entregaron 7 mil tarjetas de esas.

Comenta que en cualquiera de sus etapas ya sea la inscripción o la recepción de la tarjeta de este servicio sanitario federal nadie puede pedir un solo centavo pues entrega a personas que no cuentan con afiliación a ningún seguro médico.

“Es un proceso nacional, es un autoregistro en una página de internet, donde todas las personas que no tienen seguridad social, pueden afiliarse únicamente con su CURP y un comprobante de domicilio para poder ubicarlos en una región y en una zona donde les corresponda la atención médica, esa es la una de las formas de afiliarse. El objetivo en el Estado son más de un millón cien mil, entonces hemos avanzado, pero todavía falta”.

A partir de la afiliación todas las personas tienen que acudir a sus centros de salud más cercanos y si su registro se ha hecho, se puede recibir atención médica.

“Nosotros manejamos cinco regiones en el estado, la única diferencia es que dividimos la Huasteca en Huasteca norte y Huasteca sur con 17 zonas con 314 unidades médicas en todo el Estado que ese es nuestro universo de trabajo”.

Además de no tener otro seguro médico no existe ningún otro requerimiento, inclusive si no están afiliados todas las personas tienen derecho a ser atendidos.

No hay una fecha límite de afiliación pues ocurre todo el año en cualquier época, “es la primera parte estar registrado y posteriormente a todas las familias les llegará una credencial, que será como su póliza que se manejaba antes en el Seguro Popular que trae un código QR donde podrá tener la portabilidad del expediente electrónico, pero esto es todavía un proyecto ambicioso”.

Al momento de que lleguen las tarjetas se entregarán a través de los centros de salud “cuando tú te registras dices, yo vivo en la zona de las Piedras por decir algo, entonces te toca el centro de salud de Jacarandas, entonces ahí, es donde llega tu tarjeta y es donde se les está avisando a las personas dependiendo de la zona y la región en la que están registrados”.

No se les pide ningún dinero pues se trata de un trámite totalmente gratuito, “tanto la afiliación como la atención médica no se les debe de cobrar absolutamente nada”.