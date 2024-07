Aerolíneas emiten alerta para vuelos de SLP a Cancún y Houston

Volaris, aerolínea que tiene programados vuelos de San Luis Potosí a Cancún este viernes, publicó en su cuenta de X que esta caída ha afectado su sistema de reservaciones, por lo que hizo un llamado a que si se tiene un vuelo reservado para las próximas horas, se acuda al aeropuerto con un tiempo mayor de anticipación para el proceso de check-in y abordaje.

La caída de Microsoft, que afecta también a otras compañías, está impactando nuestro sistema de reservaciones.



En caso de tener un vuelo las próximas horas, te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación para el proceso de check in y abordaje. — Volaris (@viajaVolaris) July 19, 2024

¿Qué otras aerolíneas operan en San Luis Potosí?

De acuerdo con el sitio web del Aeropuerto de San Luis Potosí, además de Volaris, en tierras potosinas operan Aeroméxico, con vuelos a Ciudad de México; American Airlines, con viajes a Dallas; TAR, con salidas a Puerto Vallarta; United Airlines, con viajes a Houston, y la propia Volaris, con viajes a Cancún y Tijuana.

United Airlines ha dado a conocer en redes sociales que está trabajando para restaurar los sistemas al 100 por ciento, además de que reconoció que algunos vuelos han sufrido retrasos.





A third-party outage is impacting computer systems, including at United and many other organizations worldwide.



As we work to fully restore these systems, some flights are resuming. Many customers traveling today may experience delays.



We have issued a waiver to make it easier… — United Airlines (@united) July 19, 2024

Esta situación se puede apreciar en el sitio web del aeropuerto de San Luis Potosí, el cual marca que el vuelo programado para las 12:59 hacia Houston está demorado.

Cortesía / OMA

¿Qué ha dicho OMA al respecto?

A través de sus redes sociales, OMA Aeropuertos, la operadora del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, compartió los comunicados de varias aerolíneas que cuentan con rutas en San Luis Potosí, luego de que a nivel global se reportan fallas a nivel global en Microsoft, mismas que han causado la caída de sistemas en los aeropuertos.

La compañía hizo retuit a Ricardo Dueñas, CEO de este grupo aeroportuario, quien recomendó a los pasajeros anticipar su llegada a los aeropuertos y mantener comunicación con su aerolínea.