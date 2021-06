Adrián Esper fue el principal enemigo de mi campaña: Tere Carrizales

El ex candidato al gobierno del estado por el Partido Encuentro Solidario (PES) Adrián Esper Cárdenas, fue acusado por la ex candidata de ese partido a la alcaldía de San Luis Potosí Teresa Carrizales Hernández, de ser su “principal enemigo” en la campaña.

“Me quisieron doblegar por no dejarme tratar como servidumbre, por no arrodillarme ante un ‘milord’, por hacerles saber que yo nací libre y que no estaba dispuesta a perder mi alma renunciando a la defensa de la vida y la familia”.

Cortesía | Adrián Esper Cárdenas

Añadió que “salimos avantes, porque hasta en la derrota se debe tener dignidad, mi agradecimiento eterno a mi equipo de trabajo, juntos llegamos y juntos nos quedamos”.

Teresa Carrizales Hernández, denunció que durante la campaña electoral tuvo que lidiar con “la falta de recursos, la guerra sucia de oponentes, amenazas del sistema y hasta con el candidato a gobernador Adrián Esper Cárdenas, quien fue el mayor enemigo, pero solamente se dañó así mismo”.

Agradeció a los 7 mil 317 ciudadanos que le dieron un voto de confianza, “habrá quien piense que son pocos, para mí son extraordinarios porque son 7 mil 317 almas que incondicionalmente se levantaron y dijeron ¡basta!”.

Añadió que la contienda electoral fue una lucha desigual y el mayor enemigo siempre estuvo adentro y se llamó Adrián Esper, “pero no se equivoquen, él no nos traicionó, se traicionó a el mismo, y por sus frutos lo hemos conocido, tan sólo 796 votos en la capital potosina, nueve veces menos que el proyecto de nosotros”.

