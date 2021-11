Adiós al turismo digital; bienvenido turismo presencial

La directora de Turismo del Ayuntamiento de la Capital, Claudia Lorena Peralta, anunció que rescatarán actividades, festivales o eventos tradicionales, como la Fiesta Nacional del Chocolate, impulsarán el turismo de reuniones, así como el turismo inclusivo, y buscarán llevar visitantes también a las delegaciones “donde también hay sitios históricos importantes”.

En entrevista con El Sol de San Luis, la funcionaria dijo que en la capital habrá eventos de atracción “todos los fines de semana”; reconoció que en la actualidad el turismo digital es importante, pero no hay que olvidar que comercios y prestadores de servicios viven de la actividad presencial. “Tenemos que trabajar fuerte para volver a llenar los hoteles, por ejemplo”.

Aplaudió eventos como Xantolo, que el gobierno estatal trajo para disfrute de los capitalinos, porque benefició en gran medida al sector turístico. “Fue temporada alta de fin de semana largo…”, reconoció.

RETOMAR LO QUE SE HIZO BIEN

También reconoció la necesidad de retomar actividades como La Fiesta Nacional del Chocolate, festivales y eventos que se dejaron de hacer desde años anteriores. “Nos interesa reestructurarlos para atraer gente; lo que se hizo bien hay que retomarlo”.

Considero que la capital tiene un importante potencial turístico, pero también se dejó muy descuidada. “Se está haciendo un diagnóstico, queremos un Centro Histórico accesible”, adelantó, al señalar que se trabaja en colaboración con varias direcciones municipales para tener una zona limpia y segura.

SECTOR TURÍSTICO NO CAPACITADO EN TURISMO INCLUSIVO

Asimismo, resaltó su interés por el turismo inclusivo, al reconocer que en general los prestadores de servicios no están preparados. “Hay empresas que se han capacitado para dar servicios, pero no en general”, señaló.

“Hay lugares donde no hay quienes conozcan la lengua de señas, no hay mucha señalética en braile, no hay tantas habitaciones adaptadas, pero uno los compromisos es que más personas con discapacidad puedan disfrutar de la actividad turística

Sin embargo, aclaró que el turismo inclusivo no solamente se limita a las personas con alguna discapacidad, sino “no dejar a nadie afuera”, así, en el caso de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, dijo que existen certificaciones, pero “es más tema de capacitación”.

Peralta no quiere que nadie se quede afuera. En el caso de las mascotas, se promoverán más sitios Pet Frendly. “Es más cuestión del empresario si quiere acercarse al sector, pero yo lo recomendaría, definitivamente, es un sector importantísimo”.