Adeuda Secretaría de Salud varias quincenas a trabajadores del Hospital de SGS, denuncian

Trabajadores eventuales del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, les adeuda cuatro quincenas y no les quiere pagar a pesar de que generalmente están en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, por eso anunciaron movilizaciones para los próximos días.

Los quejosos están enviando una carta a los medios de comunicación, donde señalan que este próximo viernes 6 de agosto realizarán una marcha con motivo de solicitar el pago de las quincenas atrasadas.

Así también, expusieron que la actual administración estatal, está despidiendo al personal que le hizo frente a la pandemia por Covid-19 durante la etapa más álgida, esto a pesar de que se les prometió que se les iban a regularizar su situación laboral.

"Queremos que nos digan el motivo por el cual se está corriendo al personal cuando se nos prometió que no se despediría a nadie y menos trabajadores que estuvieron durante la pandemia".

Al mismo tiempo, están solicitando que se esclarezcan las razones por las que no se les ha basificado, pues muchos de ellos llevan laborando ahí desde su arranque oficial. Señalaron que a 400 de ellos los tienen laborando bajo el esquema del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI.

Pretenden movilizarse por varias arterias de la ciudad en busca de ser escuchados por la autoridad sanitaria misma que no les ha dicho porque no lo reportó como trabajadores adheridos al programa Federal en un reciente listado que se hizo de los trabajadores "a todos los que somos Insabi, así de la nada, nos dejaron de pagar y se ha preguntado a la jefatura porque fue la suspensión del pago y sólo nos responden que no saben y que México no ha dado respuesta debido a que somos del presupuesto Federal, según desconocen todo", dice el personal médico que no quiere evidenciarse debido a que señalan que en anteriores ocasiones en que han declarado a la prensa los han liquidado.

