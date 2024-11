Además de comisión, Urban Pass impone renovación trimestral a usuarios

Usuarios de la tarjeta de prepago con descuento para el servicio de transporte público, Urban Pass, consideran que el cobro de 70 pesos cada tres meses por la renovación de ese documento es excesivo.

En contraparte dijeron que los dos pesos que se paga como comisión en cada recarga no es oneroso y realizar el trámite en establecimientos como papelerías evita tener que trasladarse hasta el centro.

En sondeo realizado este lunes por El Sol de San Luis, pudo constatarse que el tiempo de espera para recibir atención en los dos módulos ubicados en el centro de transferencia, atrás del Museo del Ferrocarril, son demasiado tardados, tanto que usuarios refirieron que finalmente no realizaron el trámite por falta de tiempo.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

María de Los Ángeles comentó que “apenas se me venció, es que se vencen ahora en noviembre y ahorita me dijeron que eran 70 pesos, pues sí se me hizo muy caro porque antes nos cobraban 35, la última vez creo que 50, ha ido subiendo”. “Por ahorita nada más le puse los 70 que me cobraron y 30 pesos de recarga, porque ya no traía más”.

Observó que ella es usuaria de dicha tarjeta desde 2021 “el servicio aquí en el centro está más o menos, muy aglomerado, ahorita hay solo dos personas que están atendiendo; finalmente refirió que recientemente obtuvo la tarjeta verde, “ahorita la voy a recargar pero esa es hasta allá hasta cerca de Morales”.

Para el señor Ignacio el tiempo para que llegar a la ventanilla de atención es demasiado, “hoy apenas la iba a renovar, pero hay mucha gente, voy a regresar después, esta es la única dificultad que le veo”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La señora María explicó: “lo que pasa es que cada tres meses te cobran comisión porque tienes que estar renovando, yo apenas recargué en agosto y a ver si ahorita no me quieren cobrar, son 70 pesos cada que se renueva, el día que vine a recargar me dijeron que en noviembre tenía que volver a pagar”.

Señaló que otro problema es que la mandan de oficina en oficina “ahorita me mandan al otro módulo que porque aquí no recargan”, finalmente le dio calificación de 7 al servicio que ahí otorga el sistema Urban Pass.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La señora Patricia, por su parte, opinó que los dos pesos que le cobran de comisión está bien, “nosotros vivimos en la comunidad de San Marcos, en Mexquitic, ahí está una papelería además de un centro de recarga, antes teníamos que ir hasta Morales, ahora nos ahorramos la vuelta con dos pesos.

En el mismo sentido opinó Claudia Jacobo, al decir que “sale mejor que venir hasta acá, en la tiendita uno paga dos pesos pero conviene más que venir aquí al centro, aunque también se batalla porque a veces las tienditas no tienen recargas, ahorita me mandaron para allá (al módulo cercano) porque aquí no hay recargas”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Finalmente, el señor Francisco Soria Ibarra se dijo resignado “son dos pesos y la cosa es que hay que pagar, no queda otra opción, además por la renovación son 70 pesos y pues sí está carito pero igualmente hay que pagar”.

A pesar de lo anterior elogió el sistema de Urban Pass, “para mí está magnífico porque imagínese, de 150 pesos que pago diario para que estos vayan a la escuela, me baja a la mitad a 75 pesos”.