Acusan de fraude a la Universidad Potosina SC, propiedad de Arturo Segoviano

Padres de familia de la Universidad Potosina SC que se localiza en la Avenida Venustiano Carranza, se manifestaron debido a que aseguran esa institución de carácter privado, presuntamente no cuenta con el Registro de Validez Oficial (REVOE) se percataron debido a que sus hijos terminaron la Licenciatura en Medicina y no pueden darles su certificado para ejercer.

Susana García Guerrero quien habló en representación de los quejosos, aseguran ser víctimas de fraude, ya que desde el semestre anterior se percataron que no cuentan con registro y cuando cuestionaron a Kevin Fabián Elías Alfaro, funcionario de la institución educativa privada, sólo los engañaba con falsos dichos.

“Fue como darnos atole con el dedo a las personas que estábamos preocupadas con lo que sucedía, pero estuvimos calmados. Nos acercamos con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para cuestionarle sobre el registro, y nos calmaron, fuimos con el rector y nos dijo que la situación era que no nos preocupamos que su RVOE era 19477 y que estaba en regla y que entonces nada más era cuestión de algunas actualizaciones. Hasta este punto estábamos todos un poco tranquilos de lo que estaba sucediendo, pero no estábamos conformes puesto que nos enteramos después que alumnos de octavo semestre estaban siendo regresados en las instituciones de salud en las que estaban haciendo sus servicios sociales o sus estancias porque no los estaban reconociendo”.

Cuando algunos padres de familia de segundo año de la Universidad Potosina SC se pusieron en alerta, empezaron a buscar una opción de universidad para sus hijos, al tocar puertas de otras instituciones privadas les dijeron que llevaran una carta para poder hacer revalidación de sus materias y poder seguir adelante, “eso no sucedió porque las universidades todas nos dijeron que la Universidad Potosina en la licenciatura de Medicina no cuenta con el REVOE y que no nos pueden hacer válida ninguna materia y ningún tiempo que nuestros hijos hayan pasado en la en la Universidad”.

Ante esa situación los jóvenes desesperados recurrieron a la SEGE en varias ocasiones y no les prestaron atención “hoy me estoy enterando de alumnos que nos mandan sus expedientes para formar toda la historia legal, y hay casos de hace cinco años, siendo foráneos, entonces ante esa situación es que realmente fueron alarmantes y que ya comenzamos a ver que realmente no estaba bien, en un año nos dimos cuenta de todas las irregularidades, pero en gobierno nos hicieron decir que todo estaba bien. Hasta hace poco creo que ya se deslindó de lo que de lo que sucede, pero sí cabe mencionar y es muy importante saber que estos cinco años por lo menos que nuestros alumnos estuvieron en la Potosina teniendo la ilusión y esforzándose cada día para tener una profesión y han sido defraudados”.

Los alumnos tuvieron que envalentonarse y tomaron valientemente la calle de Avenida Carranza donde se localiza esa institución educativa y las autoridades de la SEGE les propusieron una reunión que se iba a desarrollar primero en la Universidad Politécnica, pero a final de cuentas los mandaron al Laberinto “no se pudo, nos cambiaron la fecha para el día de hoy, ayer en la tarde todavía nos cambiaron la sede para este lugar. Yo espero y tengo la confianza en que la Secretaría haya hecho este movimiento puesto que somos muchas personas y no tienen una respuesta muy favorable para nuestros alumnos y las familias que han sido dañadas.

Por ahora calculan que unos mil 800 estudiantes saldrán afectados y además denuncian que les están haciendo cobros exagerados para sacar los documentos de sus hijos que supuestamente fueron defraudados.

Criticaron que el rector de la Universidad Potosina SC, Arturo Segoviano, esté permitiendo la operación de la institución que se localiza en la Avenida Venustiano Carranza sin registro “eso es inadmisible, no podemos permitirlo, necesitamos ayuda, es muy importante mencionar en el momento en el que se pierde el registro de validez oficial que todos los estudios quedan obsoletos, quedan sin validez, no nos van a ayudar a revalidar las materias en otras casas de estudio”.

Cabe agregar, que ha habido una especie de confusión, toda vez que hay dos instituciones superiores con el nombre parecido, pero los quejosos se quejan de la Universidad Potosina SC, donde el propietario es el empresario local Arturo Segoviano y que se localiza en la Avenida Venustiano Carranza de esta capital potosina.