Actualizan valores catastrales

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, pidió al Comité Técnico Catastral buscar la actualización de los valores catastrales para que la ciudadanía pague lo que es justo por sus propiedades y, a la par, mejoren los ingresos municipales.

Al instalar y tomar posesión a los integrantes de ese comité técnico, aclaró que no se trata de aumentar el impuesto catastral, sino de ajustar los valores poniendo al día la base gravable de cada propiedad.

Reconoció que la capital potosina tiene un importante rezago catastral; su cartografía no ha sido actualizada desde hace 13 años; “esto significa que no sabemos bien a bien cómo está la ciudad y tampoco podemos actualizar los valores catastrales, y quiero remarcar que esto último no significa que incrementará el costo del valor, sino que solo va a ser actualizado”.

Para dejarlo más claro, expuso un ejemplo que fue identificado con la guía de BANOBRAS: una empresa en la Zona Industrial que tiene registrados 3 mil 400 metros cuadrados de construcción en Catastro Municipal, pero que en realidad tiene más de 12 mil metros cuadrados construidos, es decir, “viene y paga lo que está incorrectamente marcado, menos de lo que le corresponde; por eso vamos a hacer una actualización para que se pague lo que es, lo justo”.

Comentó que cada vez que se autoriza un fraccionamiento, un desarrollo o una casa, es un elemento más que se pone a la ciudad y que debe hacerse de manera ordenada, con visión y como parte de una estrategia y de un plan; “catastro es el espíritu y el alma de una ciudad, si no estás registrado no existes, y hoy lo vamos a regularizar”, sostuvo el alcalde.

En el Consejo Técnico Catastral Municipal tendrán participación diferentes voces entre miembros del Cabildo, funcionarios municipales y la sociedad civil organizada.