Activistas exigen legislar despenalización del aborto en SLP

La Colectiva ILE informo en rueda de prensa y protesta a las afueras del Congreso del Estado, destacando la reciente sentencia del Tribunal Electoral que obliga al Congreso a legislar sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) en un plazo máximo de tres meses.

Esta fecha límite, establecida para el 26 de noviembre de 2024, dijeron es un punto crítico en la lucha por los derechos reproductivos en San Luis Potosí.

“Lo relevante de esta sentencia no es solo el mandato de legislar, sino la incertidumbre que rodea el resultado legislativo. Aunque la sentencia obliga a las y los legisladores a dictaminar y votar sobre la ILE, no garantiza un resultado favorable para quienes defienden estos derechos. La Colectiva ILE ha subrayado que, aunque se considera un avance estratégico, el riesgo de que la legislación resultante no satisfaga las expectativas de derechos humanos es real”, aseveraron.

De igual modo, la Colectiva ILE utilizó un pastel decorado con un pañuelo verde y el mensaje "Congreso legisla ya" para simbolizar el año transcurrido desde que se presentó la iniciativa, así como la urgencia de legislar en favor de los derechos reproductivos.

“Esta acción simbólica es por la frustración de la organización ante la demora y negligencia de los legisladores en abordar un tema de vital importancia para las personas gestantes.

En paralelo, la Colectiva ILE también está a la espera de la resolución del amparo 765/2024, que busca garantizar el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo para todas las personas gestantes en la entidad. Sin embargo, el paro del Poder Judicial de la Federación ha frenado el avance de este proceso, lo que llevó a la Colectiva a solicitar públicamente que el caso sea considerado urgente, conforme a la Circular 16/2024 del Consejo de la Judicatura Federal. Esta acción busca acelerar la emisión de una sentencia que sería fundamental para el acceso a servicios de salud y el respeto a los derechos reproductivos en San Luis Potosí.

“Nuestra postura es clara y seguiremos presionando a los tres poderes del estado para poner fin al rezago en derechos reproductivos. Anunciaron que continuarán con acciones informativas y de presión, incluyendo acercamientos con los nuevos legisladores y un diálogo directo con el Juez Tercero de Distrito, para garantizar que la legislación pendiente refleje los principios de derechos humanos y accesibilidad que demandan”.