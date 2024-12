Activista niega haber agredido a presidenta de la CEDH: “intentan deslegitimar mi lucha”

María de Jesús Armendarez Prieto, conocida como “Marichuy”, activista y víctima de violencia laboral y sexual, rechazó de manera contundente las acusaciones que circularon recientemente, las cuales la señalan de haber agredido físicamente a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Marichuy aseguró que estas declaraciones carecen de fundamento y representan un agravio a su integridad y a su lucha de más de 10 años por justicia. “No sé de dónde salió esa información, pero hoy tengo reunión con la presidenta, el abogado y el secretario ejecutivo para aclarar el tema. No hay ninguna fricción ni mucho menos una agresión física. Hace un mes que no nos vemos. Esto no solo daña mi imagen, sino que intenta deslegitimar mi lucha”, expresó.

Armendarez detalló que, si bien hubo un malentendido relacionado con el retraso en la entrega de una recomendación emitida contra la Coordinación de Víctimas (CV), ya recibió el documento correspondiente de propiedad mano de la propia presidenta. “Traigo la recomendación en mi mano, es la número 12/2024. No tengo ningún conflicto personal con la presidenta de la CEDH, simplemente exigí que se respetaran mis derechos como víctima”, señaló.

Sobre las acusaciones de agresión, enfatizó: “Si realmente hubiera sucedido algo así, existirían pruebas o un parte de la fiscalía. Yo puedo demostrar dónde estaba en ese momento, no tengo miedo en ese aspecto, pero sí me causa agravio que se juegue con mi imagen y mi trayectoria”.

Marichuy indicó que analizará junto con su abogado la posibilidad de emprender acciones legales contra las personas responsables de difundir esta información falsa. “Esto ya es grave. Estamos hablando de un atentado contra mi lucha y mi derecho a la protesta. No es la primera vez que enfrentamos este tipo de ataques; ya me han llamado mercenaria y han intentado desacreditarme en otras ocasiones”, afirmó.

Pese a los señalamientos, la activista destacó que continúa trabajando con la CEDH y que, aunque no existe una relación de amistad, ambas partes cumplen con sus respectivas funciones. “Estamos avanzando. Yo me comprometí a no tomar nuevamente las instalaciones de la comisión, y ella, como funcionaria, está cumpliendo con sus obligaciones. Este tipo de situaciones solo buscan dividir y desacreditar”, añadió.

Marichuy reiteró su compromiso de documentar cualquier ataque o acusación que afecte su lucha y su imagen. “Esto no es solo un ataque personal; es un intento de frenar los derechos de las víctimas. Mi lucha sigue firme, y demostraré con hechos quién soy y qué represento”, concluyó.