Abuso del ISSSTE contra dos enfermeras, denuncian

A Blanca Elizabeth Villegas Reina la despidieron y a Carla Araceli Flores Alonso la sancionaron con 5 días de suspensión en el ISSSTE, por no querer atender a pacientes sospechosos de Covid-19, el motivo de este rechazo, fue que no contaban con todos los equipos necesarios para su propia seguridad.

Se trata de una historia de negligencia ocurrida contra el personal médico del Hospital General del ISSSTE, Carlos Diez Gutiérrez, ubicado en esta capital potosina.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo y son sus compañeros de trabajo quienes relataron los hechos ocurridos, pues afirman que los médicos tratantes también se negaron a atender al paciente por no contar con el equipo necesario, sin embargo no les pasó nada aún y cuando son éstos los únicos responsables de los pacientes y no el personal de enfermeria.

Blanca y Carla no contaban con el equipo de protección necesario para asistir al paciente que además tenía otro tipo de enfermedades crónico degenerativas, inclusive el enfermo no estaba protegido de ninguna manera.

Al percatarse de que no contaba con el protocolo necesario para la atención sanitaria correspondiente, las enfermeras y el médico declinaron atenderlo, pues a decir del personal de la institución que otorgó la entrevista, en sus sindicatos también se les exige no ponerse en riesgo ante situaciones de este tipo, por lo que acataron dicha normatividad.

