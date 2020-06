Abuso de la dexametasona es contraproducente: Canaco

La venta de dexametasona se incrementó en un 20 por ciento aproximadamente en el sector farmacéutico, debido a la compras de pánico que muchos realizaron en distintas farmacias, y aunque ésta ayuda a desinflamar las vías respiratorias para que el enfermo se sienta mejor, el abuso de suministro puede ser contraproducente.

Señaló lo anterior Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias de la Canaco-Servytur, quien explicó que uno de los síntomas más fuertes del Covid-19 es la complicación para respirar porque se inflaman las vías respiratorias, por lo que éste medicamento ayuda al enfermo a aminorar el síntoma y con ello se reduce el riesgo de que se agrave más la enfermedad.

Local Antigripales, aún en existencia; su demanda aumenta hasta octubre

Así mismo aclaró que, según los expertos de la medicina, la dexametasona no cura el Covid-19 pero sí ayuda reducir la tasa de mortalidad hasta en un 50 por ciento, aproximadamente, porque al abrir las vías respiratorias ya no es necesario que la persona enferma tenga que ser entubada a un respirador.

“Lo que se sabe es que la dexametasona alivia los síntomas, mas no los cura, los disminuye de tal manera que hace que la gente pueda aguantar un poco más y soportar los 14 días que los ponen en cuarentena y sin necesidad de un respirador”, expresó.

No obstante, advirtió que abusar del suministro de este fármaco puede llegar a ser contraproducente, al igual que de muchos otros; por lo que, es bueno contar con éste y otros medicamentos en casa para que cuando sean necesarios tenerlos al alcance, pero no es recomendable consumirlos a manera de prevención si no se está enfermo. Ante ello insistió que lo mejor es acudir primero con un médico ante cualquier síntoma fuerte, para que éste sea quien indique la dosis exacta que se debe tomar o aplicar.