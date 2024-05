Abrimos brecha al SLP que anhelamos: Ruth González

"En San Luis Potosí ya no puede regresar la “herencia maldita”, los que robaron y saquearon durante muchos años, porque ahora, se abre la brecha hacia el San Luis que anhelamos, construimos los cimientos de un mejor lugar para vivir del que las próximas generaciones se sentirán orgullosas", mencionó Ruth González Silva, candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien añadió que la transformación que inició hace dos años y medio se consolidará el próximo domingo, para continuar la recuperación de un estado que estaba destrozado y abandonado por los anteriores gobiernos.

"En este nuevo San Luis Potosí alcanza para el desarrollo económico, generación de empleos y apoyos sociales, infraestructura educativa como nunca en 20 años; hoy San Luis despertó y vamos por más”, mencionó González Silva.

Cortesía / Partido Verde Ecologista de México

En la Plaza de Los Fundadores, ante miles de simpatizantes, candidatos a diferentes cargos, González Silva cerró su campaña junto con el compañero de fórmula Gilberto Hernández Villafuerte.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Dijo que por primera vez San Luis tendrá una senadora gestora, que regresará con la gente y será el enlace que traerá programas sociales, progreso, desarrollo, “que a mi no me digan que no puedo porque sí puedo y lo voy a hacer”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Apenas estamos abriendo la brecha en San Luis, se está construyendo el estado que anhelábamos por años, cimentando las bases del San Luis que queríamos y todos los candidatos del Partido Verde, juntos, consolidaremos ese desarrollo. Nos dejaron un estado hecho pedazos, de qué les sirve su experiencia, solo para robar, por eso tendrán una senadora diferente, que va a luchar por ustedes”, dijo ante simpatizantes durante el cierre de campaña.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Ruth González hizo un recuento de sus propuestas de campaña ante la algarabía de miles de personas congregadas en la plancha de la plaza de los Fundadores.

Cortesía / Partido Verde Ecologista de México

Al final de su discurso hubo fuegos pirotécnicos y el grupo Los Invasores de Nuevo León continuó con su espectáculo.