Abogados potosinos prevén caos en primera elección de jueces y magistrados

Incongruencias y confusión, es lo que se espera con el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, señaló Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad.

Este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha el proceso para la primera elección de ministros, magistrados y jueces del PJF; al respecto, Torres Salazar señaló que sólo se esperan incongruencias y confusión en esta primera elección de cargos judiciales.

Lo anterior debido a que destacó, la reforma judicial recién aprobada, no incluyó detalles sobre cómo deberá llevarse a cabo la elección, "están hablando de más de mil opciones para el voto de los cargos, ¿cómo va a ser la boleta? fotos no puede haber porque serían muchos los candidatos, tendrían que ser puros nombres, y entonces la ciudadanía no conoce qué abogados estén preparados o no, para ostentar cargos de jueces y magistrados".

A ello sumó el hecho de que las leyes secundarias de la reforma no especifican cómo es que el INE realizará la elección, "cuántas urnas, en qué lugares, cómo se va a operar, el dinero que se va a ocupar, la forma que se va a dar a conocer cada candidato, porque nada más van a dar espacios en radio y televisión, eso dice la reforma, no habla de redes sociales, de permiso para pintar bardas o colocar espectaculares, es ahí donde va a venir la confusión".

Señaló que inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación "no sabe" cómo está funcionando en estos momentos, "está improvisando mecanismos para funcionar de acuerdo a la reforma, porque la reforma no dice todo, dice que pasan de 11 a nueve ministros, ¿pero esas salas cómo se van a diluir, cómo va a operar la dilución económica de cada uno, y esa carga de trabajo a quién se la va a pasar?, todas esas cuestiones administrativas no están contempladas en la reforma".