Abogados piden reapertura de tribunales

El cierre de actividades en el Poder Judicial del Estado ha generado una tardanza en la liberación de personas y un "desastre económico" en los abogados, por lo que asociaciones de litigantes entregaron un escrito para solicitar la reapertura de los tribunales este mes.

Debido a la pandemia de coronavirus se limitaron actividades en el Poder Judicial, sin embargo el gremio de abogados señaló que este cierre no debió darse, "la impartición de justicia es una actividad esencial, nunca se debió haber cerrado", señaló Javier Batres Esquivel, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

En la última sesión del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura se aprobó la ampliación del cierre de actividades hasta el 15 de junio, por lo que este miércoles se reunieron alrededor de 20 asociaciones de abogados de las cuatro regiones del estado y generaron un documento que se entregó este jueves en la Ciudad Judicial para pedir que ya no haya una nueva ampliación y se reanuden actividades a partir del 15 de junio.

Luz María Quintero, abogada de Aquismón e integrante del Colegio de Abogados, destacó que el cierre de actividades en tribunales ha provocado que personas que ya deberían tener su preliberación, continúen reclusas, así como personas inocentes, todos en estado de indefensión ante un brote de coronavirus en las prisiones, o de tuberculosis y sarampión, como ha ocurrido en otras ciudades.

También Martín Vaca Huerta, ex presidente de la Asociación de Abogados, indicó que existe la sospecha de que el Poder Judicial pretenda ampliar el cierre de actividades, "estamos casi seguros que van a sacar otro para el 30 de junio y así sucesivamente, ya no podemos esperar, ya el daño causado por esto ya es mucho, y no nada más en cuestión de rezago".

Batres Esquivel indicó que además de la afectación en la impartición de justicia para la población, este cierre de actividades también ha perjudicado a los abogados en el ámbito económico, ya que estos meses no han percibido honorarios, y aunque al interior del estado hubo algunos abogados beneficiados con despensas por parte del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General, no ha sido suficiente para paliar la situación.

Por ello solicitaron al Poder Judicial que emita protocolos para la apertura de tribunales, tanto en la Capital potosina como al interior del estado, que se dote a los juzgados del interior de las herramientas necesarias para trabajar con sana distancia, y que las vacaciones previstas para julio sean escalonadas, para lo cual pidieron el apoyo del sindicato de trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia.

Mientras el documento era entregado en la Ciudad Judicial, hubo una toma simbólica de juzgados al interior del estado.