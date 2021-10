[En video] Abogado del Congreso, el primer ciudadano con licencia gratis

Llegó desde las 07.45 horas a la oficina recaudadora número 2 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ubicada en la avenida Industrias 1500 Colonia Jardines del Sur. Llevaba copias hasta de su recibo del impuesto predial, para comprobar que vive en San Luis Potosí.

Es el abogado Raúl Jiménez López, el primer potosino en recibir su licencia para conducir gratis; es abogado asesor en el Congreso del Estado, donde tuvo que pedir permiso para estar presente en un hecho histórico para el estado y para él en lo personal.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Tenía tres meses con la licencia de conducir vencida, pero confió en la palabra del gobernador Ricardo Gallardo de que habría licencias gratis y se la jugó todo este tiempo arriesgándose a que un elemento de Tránsito Municipal, de esos a los que Xavier Nava le toleraba todo, lo pudiera detener y extorsionar.

Afortunadamente eso no pasó, siempre condujo su automóvil con cautela, no se “voló” ningún semáforo en rojo, pues sabía que donde fuera detenido, descubrirían que no traía licencia vigente y entonces sí, a “ponerse la del puebla”, como era la costumbre. Esa corrupción, según el gobernador, generó unos 2,000 millones de pesos.

El licenciado Raúl tuvo la suerte de ser elegido entre los primeros beneficiarios del programa de licencias gratis, aprobado apenas hace unos días en el Congreso del Estado y no lo pensó dos veces; llegó temprano, entregó la documentación, le tomaron la foto, imprimieron la licencia y ¡listo!.

Fue el propio gobernador quien se la entregó. “Es una buena acción en beneficio de los potosinos, es sabido que tanto la expedición de licencias como el plaqueo en San Luis era de los más caros y esto a redundar en beneficio de los potosinos y de las clases con menos recursos, que no tienen para este tipo de gastos”.

Después de evento, regresó a sus labores en el Congreso del Estado, donde, como niño con juguete nuevo, le andaba presumiendo su licencia a todos, a la cual por cierto le sacará una copia para enmarcarla junto con la licencia vencida, “como un antes y un después, el antes de la más cara del país y el después de la gratuita”.

Checa otros temas relacionados con "Congreso del Estado"; haz click aquí