Abogada promueve que Junio sea mes del Orgullo Provida en México

¡Basta de discursos de odio, discriminación y asesinatos de los más vulnerables!. Defender la Vida es un Orgullo que jamás será una vergüenza como pretenden hacernos creer. "Hermano si todavía no lo haces, es el momento, no estás sólo; Sal del clóset a la calle y grita: ¡Soy ProVida! Durante 50 años nos han tenido encerrados, callados, amenazados, agredidos, pero con la derogación de Roe Vs Wade nos abrieron la puerta y nos dejaron salir. ¡Nadie volverá a encerrarnos¡

Así lo manifestó la abogada y activista potosina Teresa Carrizales Hernández quien promueve la iniciativa de declarar Junio como el Mes del Orgullo Provida tras la resolución de la corte de Estados Unidos que revocó el derecho constitucional al aborto; "soy la generación que vio caer el caso Roe Vs Wade, que vio caer el derecho al aborto en Estados Unidos, y que lo verá caer en México. Una gran historia para mis hijos y mis nietos".

Cortesía Facebook Teresa Carrizales

Expuso que la sentencia Roe vs Wade en Estados Unidos fue fundamento para justificar las últimas decisiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México resolvió, "si está sentencia se deroga, México tendrá que hacer lo propio, le pido a Dios que me deje también ver cómo la cultura de muerte cae en mi país".

Teresa Carrizales es una activista que es atacada en redes sociales por defender su postura contra el aborto y a favor de la vida; "he sido víctima de feministas resentidas y machitos progres que nos quieren ver matando a nuestros hijos porque es nuestro "derecho", pero así como amenazan cobardemente, ojalá leyeran y se instruyeran sobre el tema de los Derechos Internacionales a la vida y a la libertad".

Cita el caso del artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", además de invocar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que en su artículo 4.1 dicta que toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción. nadie puede ser privado de la vida".

Tere Carrizales afirma que jamás se sentirá avergonzada de estar del lado adecuado de la historia; "la batalla no es fácil pero necesitamos ser valientes para hacer lo correcto, y lo correcto es defender la vida, y que arda el mundo".

Se define como Hija del feminismo que no la quiere defender y anuncia que se presentará una iniciativa para que en México pueda constituirse Junio como Mes del Orgullo Provida ante legislaturas locales y la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Sin cortapisas señala que el feminismo odia tanto a la mujer que para ellas ya no hay madres, sino personas gestantes; ya no hay mujeres, sino personas menstruantes, a tal grado que de acuerdo a su ideología cualquier persona puede ser mujer y representar los derechos de una mujer inclusive un hombre homosexual.

¿Quién es Teresa Carrizales?

María Teresa Carrizales Hernández es abogada quien salió a la luz pública en julio de 2019 cuando fue sacada con lujo de violencia por elementos de Seguridad Pública Municipal del Registro Civil donde laboraba como funcionaria durante la administración del alcalde Xavier Nava Palacios, lo que derivó en un camino por la reivindicación de sus derechos humanos, su imagen y la búsqueda de justicia. Juicio que ganó.

También fue precandidata de MORENA a la gubernatura de San Luis Potosí y abanderada del Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de la capital potosina en el pasado proceso electoral.

Local Exigen mujeres viraje en políticas públicas durante Parlamento

Local Castigo a Xavier Nava, ejemplar: Teresa Carrizales