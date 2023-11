“A los migrantes no nos contratan”, se queja Javier, venezolano de paso en SLP

Para los migrantes que van en tránsito, es difícil darse cuenta de las oportunidades de trabajo, educativas o de desarrollo que pudiera ofrecer el gobierno del estado, toda vez que no hay nadie quien les informe a su paso por la entidad potosina, ya que también es muy poco el tiempo de permanencia, la prioridad es llegar a la frontera con Estados Unidos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Así lo comentó en entrevista al Sol de San Luis, Javier Fernández migrante profesionista de 32 años, quien salió del estado de Trujillo en Venezuela en busca de llegar a los Estados Unidos para ofrecerle un mejor futuro a sus dos hijos, a quienes dejo con sus padres y esposa en su natal Valera Trujillo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El joven migrante lamentó que, durante su recorrido por siete países, no pudiera desempeñar su profesión, no porque no hubiera lugares de trabajo, si no por el bajo salario con el que no completaría a sobrevivir y además enviar a su familia.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sería México, el país donde pudiera obtener mejor salario si pudiera ingresar a alguna empres, lo cual dijo, “es imposible, a nosotros los migrantes no nos contratan por falta de documentos legales”, desconociendo que al menos ya en San Luis Potosí hay oportunidades para los migrantes mediante los convenios signados por el actual gobierno estatal con diversas empresas a través de la Secretaría del Trabajo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Para acceder a esos beneficios, dijo hace falta que el gobierno busque la manera de que esa información llegue a la mayor parte de migrantes, “no somos delincuentes, sabemos que hay quienes si vienen a hacer cosas malas o vienen en el camino haciendo cosas indebidas incluso a sus mismos paisanos, pero n todos somos así, habemos muchos con genuino deseo de trabajar por nuestras familias”.