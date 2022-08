A don Manuel lo tienen "vuelta y vuelta" en el IMSS y no le dan su medicamento

Don Manuel de 60 años de edad que actualmente se dedica a atender un local de gorditas en pleno centro histórico de la capital potosina, denuncia que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, llevan varios meses escaseando los medicamentos indispensables para atender la enfermedad crónico degenerativa que padece. Lo hacen ir una y otra vez por sus pastillas y no hay; de tanto tiempo que ha pasado ya le caducó su receta.

Religiosamente acude a sus citas con el médico que lo diagnosticó con hipertensión arterial y le recetó Telmisartán que es un antihipertensivo no-peptídico indicado para el tratamiento de su enfermedad y que sirve para reducir la Presión Arterial entre 6 y 12 mm hg. Sin embargo, cuando llegó a la Farmacia dónde estuvo formado por mucho tiempo, se le notificó que no había.

Los encargados de la Farmacia en la Unidad de Medicina Familiar, UMF, número 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, solo le dijeron que tendría que regresar después para ver sí ya habían enviado el lote de medicamentos desde la Ciudad de México.

Pero la situación no quedó ahí, debido a que no solamente le hace falta el Telmisartán, sino que también le quedaron a deber unas ampolletas que le indicaron para el Nervio Ciático, pero como siempre es recurrente que no le surtan los medicamentos, ahora lo que vivió fue que la receta indicada ya caducó, y no podrán darle su medicamento hasta que se vuelva a generar otro documento.

Ahora tiene que volver a hacer cita, irse a formar por horas para ser atendido, contarle la situación a su doctor, esperando le vuelva a recetar el medicamento, a lidiar con personal sanitario poco amigable, con los derechohabientes estresados porque no son atendidos en tiempo y forma, a volverse a parar en la fila de la farmacia que en algunos casos llega a estar a plena intemperie, y volver a rezar para que los medicamentos estén en bodega.

Este derechohabiente del IMSS pide sensibilidad a las autoridades que en ocasiones se les olvida que son personas adultas mayores y que no pueden estar por mucho tiempo parados y menos bajo los rayos del sol, para que cumplan en la entrega de sus medicamentos.

Todavía está activo y realiza la venta de gorditas en un pequeño local dónde apenas caben 9 personas, pero afirma que con ese trabajo ha podido adquirir los fármacos que le quedan a deber en el IMSS, pero se la pasa estresado porque tiene que juntar también su dinerito para el pago de los servicios en su casa.

