A 3 años de llegar al Gobierno de SLP, "estamos más fuertes que nunca": Torres

La presente administración estatal seguirá marcando la diferencia como hasta ahora lo ha hecho, uno de esos contrastes con los gobiernos anteriores será que, después de la mitad de su encargo no va a verse disminuido como tradicionalmente sucedía en la política de San Luis Potosí.

El Gobierno del Estado continuará trabajando con un ritmo igual o más fuerte que como empezamos “nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gobierno, todos los días salimos a dar lo doble de lo que venimos dando para que la gente, la sociedad, y todos los potosinos lo puedan constatar”.

Titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Cristian Robledo

Así lo aseguró en entrevista con El Sol de San Luis el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien afirmó que “en este momento estamos más fuertes que nunca, llegamos a la mitad de manera fuertísima, aún más que cuando empezamos, porque hoy la gran mayoría de sus funcionarios ha adquirido la experiencia y madurez necesaria para poder hacerle frente a cualquier eventualidad en sus encargos”.

Cuestionado acerca de la depuración que ha hecho este gobierno de su gabinete para lograr esa madurez, el funcionario estatal respondió que “eso algunas veces ha sido sujeto crítica, el problema en otros gobiernos era que, por no enfrentar o no reconocer esa deficiencia en su funcionariado, preferían dejarlos como si no pasara nada y lo lograban porque simplemente no pasaba nada, ni malo ni bueno, eran gobiernos estériles que no generaban algo positivo entre la gente”.

En las instalaciones de esta casa editora recordó que el próximo 25 de septiembre se cumplirán tres años de esta administración estatal “este tiempo nos ha alcanzado para generar muchas cosas positivas para los potosinos, en materia de desarrollo económico San Luis Potosí ha ocupado el segundo lugar en crecimiento industrial y es una de las economías con más alto crecimiento en México”.

Refirió que somos uno de los estados con mayor inversión extranjera directa “esto se ve con la llegada de grandes corporativos y empresas que se instalan porque les brindamos las mejores condiciones, saben que su inversión está garantizada porque hay infraestructura, seguridad y gobernabilidad, eso nos tiene muy contentos”.

En la parte de la infraestructura, añadió, en este tercer año arrancaron obras importantísimas, inclusive carreteras como las que actualmente se hacen en el altiplano, ejemplificó con la que se construye de Villa de Arista a Moctezuma a cuatro carriles, “en todo ese corredor donde hay una producción importante de hortalizas y algunos otros cultivos como chile y tomate ya que hay muchos invernaderos en la zona e inclusive tenemos producción de vinos”. Esto quiere decir que hay mucho tránsito, tanto de productores como de las personas que trabajan en estas jornadas del campo, quienes con esta carretera tendrán un traslado más fácil, rápido y seguro.

Está otra carretera en construcción en el entronque a Zacatecas y que va hasta Ahualulco, de manera tradicional esa carretera era una sola, ahora se va a ampliar a cuatro carriles. Son inversiones importantes que en su conjunto dan más de 600 millones de pesos únicamente en esas dos vías.

En la capital, agregó, se le da continuidad al Río Santiago desde donde actualmente está, que es en su intersección con el Circuito Potosí, y que ahora va a llegar hasta el Bulevar de Palma de la Cruz que nace en la carretera 57 y llega hasta la Escuela de Agronomía, hasta ahí va a entroncar el Río Santiago; de tal forma que los que vengan de poniente a oriente bajarán en Villa Magna para salir hasta el aeropuerto por Palma de la Cruz. Todo esto es darle la tan deseada movilidad al estado, que por años estuvo sin inversión.

Paz y gobernabilidad en 2024

El encargado de la política interna consideró que se le entregaron buenas cuentas a la sociedad durante el pasado proceso electoral, “la gente pudo elegir en paz y de forma tranquila a sus próximas autoridades; no hubo conflictos poselectorales y eso es un gran logro”.

Vivimos uno de los procesos electorales más importantes para la historia de México, refirió, aquí en San Luis Potosí se eligieron, además de los cargos federales, 58 ayuntamientos y 15 diputados por el principio de mayoría relativa, lo relevante y destacable es la paz social que imperó durante los 45 días de campaña local y 90 de campaña federal, “esto no fue una casualidad sino el resultado de casi tres años en los que el actual gobierno estatal se ha esforzado por mantener equilibrios en los poderes, diálogo con los diversos actores políticos y sociales, y por supuesto un respeto absoluto a los organismos autónomos”.

Finalmente Torres Sánchez aseguró que todo lo anterior en su conjunto “nos brinda la tan deseada gobernabilidad, aquí no tuvimos situaciones durante el proceso electoral como las que ocurrieron en otros estados, donde incluso hubo candidatos que fueron agredidos o perdieron la vida”, concluyó.