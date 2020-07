90% de la industria ha solicitado financiamientos para seguir operando

En San Luis Potosí casi el 90 por ciento de la industria ha recurrido a solicitar algún tipo de financiamiento, ya sea bancario o a través algún programa público de apoyo, principalmente aquellas que son micros, pequeñas, y medianas empresas para que pudieran continuar con sus operaciones durante esta pandemia del Covid-19.

Así lo señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio Cesar Galindo Pérez, quien lamentó que la pandemia por Covid-19 dejó a un importante número de compañías sin liquidez para seguir operando, por lo que ahora en la nueva normalidad habrá qué ser muy cuidadosos para que éstas no vuelvan a caer en un paro técnico parcial o total.

“Las micros, pequeñas y medianas empresas están sufriendo una falta de liquidez muy fuerte, porque tuvieron que parar sus operaciones, entonces dejaron de producir y prácticamente todo su mercado se paralizó, además este proceso de reactivación en la nueva normalidad apenas está empezando, por lo que la mayoría de las empresas tuvimos que recurrir a financiamientos”, expresó.

Ante ello, reiteró el llamado a la población en general a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pues está en manos de los mismos ciudadanos que disminuya el número de contagios y que San Luis Potosí pueda regresar a semáforo naranja.

“Si los ciudadanos no hacemos el papel que nos corresponde de respetar las reglas de sana distancia, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y sobre todo quedarnos en casa, pues entonces no saldremos adelante. No son vacaciones, estamos en una emergencia sanitaria, y aunque terminó la jornada de sana distancia, la gente que no tiene qué estar en la calle forzosamente debe quedarse en casa, y los que andamos en la calle hay que cuidar y respetar las medidas de prevención”, apuntó.